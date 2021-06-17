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سعر الدولار اليوم الخميس 17-6-2021 مقابل الجنيه في البنوك وعودة يُسجل 15.60 للشراء

بواسطة عبدالعزيز على
سعر الدولار أسعار الدولار

في نهاية التعاملات الأسبوعية لجميع البنوك استقر سعر الدولار اليوم الخميس عند نفس متوسطات أمس الأربعاء، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه شراء مقابل 15.68 جنيه بيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.63 جنيه بالمقارنة مع سعر الدولار للشراء في باقي البنوك، أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فقد سجل 15.62 شراء أمام 15.72 جنيه بيع.

1 سعر الدولار اليوم
2 أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في كافة البنوك استقرار تام لليوم الثاني على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد كافة العملات ثبات عند نفس القيمة لحين عودة عمل البنوك من جديد يوم الأحد القادم في تمام الثامنة والنصف صباحاً، جدير بالذكر أن الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية قد استقر عند 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه بيع.

أسعار الدولار اليوم

وقد استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس في بنوك قناة السويس، عودة، البركة، وكريدي أجريكول عند 15.60 جنيه للشراء أمام 15.70 جنيه للبيع في أحدث تعاملات، بينما سجل الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه شراء مقابل 15.68 جنيه بيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك المشرق 15.60 15.70
بنك الإسكندرية 15.60 15.70
بنك فيصل الإسلامي 15.60 15.70
بنك مصر 15.58 15.68
البنك الأهلي المصري 15.58 15.68
بنك الإمارات دبي الوطني 15.61 15.71
المصرف المتحد 15.60 15.70
بنك HSBC 15.60 15.70
بنك مصر إيران للتنمية MIDB 15.59 15.69

جدير بالذكر أن مواعيد عمل البنوك من الأحد للخميس بداية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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