سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020: ارتفاع جديد بسبب كورونا

يهتم الآلاف من المصريين بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المختلفة، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة في حركة البيع والشراء، وخاصة في مثل هذه الظروف القاسية، التي سببها انتشار فيروس كورونا، ما خلف تداعيات سلبية كبيرة.

وفي إطار حرصنا في موقع “كلمة” على مد قرائنا بكل ما يحتاجونه من معلومات، ننشر لكم في هذا التقرير أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 21-5-2020 (21 مايو 2020).

سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020

سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا بقيمة 3 قروش، أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء، ما يشير إلى أن سعر الدولار اليوم الخميس سيكون في البنك الأهلي وبنك مصر 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

كما يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي الأفريقي وبنك التعمير والإسكان وبنك عوده مصر وبنك التنمية الصناعية والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس، 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران وبنك كريدي أجريكول وبنك بلوم والكويت الوطني، فمن المقرر أن يبدأ تعاملات اليوم بـ15.74 جنيه للشراء و15.84 للبيع.

كورونا يساعد على ارتفاع الدولار

قبل ظهور فيروس كورونا، كان الجنيه المصري في أفضل فتراته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث ارتفعت قيمته بشكل كبير مقابل الدولار (ما يزيد على 10%)، لكن تداعيات جائحة كورونا دفعت الأمريكية للارتفاع بنحو 20 قرشًا مقابل الجنيه.