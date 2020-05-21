Take a fresh look at your lifestyle.


سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020: ارتفاع جديد بسبب كورونا

بواسطة معتز بدوي
سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الخميس

يهتم الآلاف من المصريين بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المختلفة، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة في حركة البيع والشراء، وخاصة في مثل هذه الظروف القاسية، التي سببها انتشار فيروس كورونا، ما خلف تداعيات سلبية كبيرة.

وفي إطار حرصنا في موقع “كلمة” على مد قرائنا بكل ما يحتاجونه من معلومات، ننشر لكم في هذا  التقرير أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 21-5-2020 (21 مايو 2020).

1 سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020
2 كورونا يساعد على ارتفاع الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020

سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا بقيمة 3 قروش، أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء، ما يشير إلى أن سعر الدولار اليوم الخميس سيكون في البنك الأهلي وبنك مصر 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

كما يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي الأفريقي وبنك التعمير والإسكان وبنك عوده مصر وبنك التنمية الصناعية والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس، 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران وبنك كريدي أجريكول وبنك بلوم والكويت الوطني، فمن المقرر أن يبدأ تعاملات اليوم بـ15.74 جنيه للشراء و15.84 للبيع.

كورونا يساعد على ارتفاع الدولار

قبل ظهور فيروس كورونا، كان الجنيه المصري في أفضل فتراته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث ارتفعت قيمته بشكل كبير مقابل الدولار (ما يزيد على 10%)، لكن تداعيات جائحة كورونا دفعت الأمريكية للارتفاع بنحو 20 قرشًا مقابل الجنيه.

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,77 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,7631 جم 15,8878 جم منذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي 15,77 جم 15,87 جم منذ 17 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,74 جم 15,84 جم منذ يوم
بنك مصر 15,75 جم 15,85 جم منذ 16 ساعة
كريدي أجريكول 15,77 جم 15,87 جم منذ 15 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB 15,77 جم 15,87 جم منذ 16 ساعة
المصرف المتحد 15,77 جم 15,87 جم منذ 16 ساعة
البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ 3 أشهر
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,77 جم 15,87 جم منذ 16 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية 15,77 جم 15,87 جم منذ 15 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,73 جم 15,83 جم منذ يوم
البنك المصري الخليجي 15,77 جم 15,87 جم منذ 16 ساعة
بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ شهرين

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

البحوث الاجتماعية: 73.9٪ من الشعب يوافقون على فتح المساجد

أخبار إقتصادية

قرار عاجل من وزارة الصحة بعد زيادة إصابات كورونا

أخبار إقتصادية

موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بدمياط.. وشروط القبول

أخبار إقتصادية

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا.. هذه مزاياها

أخبار إقتصادية

كتالوج ماي واي MY WAY – يونيو 2020

أخبار إقتصادية

وزير التموين يعلن نفاد كوبونات السلع.. ويوجه رسالة للمواطنين

أخبار إقتصادية

الاقتصاد المصري بين الإشادات الدولية والتوقعات العالية لمعدلات النمو

أخبار إقتصادية

وظائف شاغرة وفرص عمل في السويد

أخبار إقتصادية

وزارة التموين تُعلن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر

أخبار إقتصادية

بعد تأكيد التعليم.. الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة المعدل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.