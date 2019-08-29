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سعر الدولار اليوم الخميس 29-8-2019 في جميع البنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الخميس 29-8-2019 في جميع البنوك
سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الخميس مع بداية التعاملات استقرار تام مقابل الجنيه المصري على نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها أمس، جدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي قد تراجع أمس بنحو قرشين ليُسجل الآن وفق آخر تقارير 16.52 جنيه شراء، بينما استقر سعر صرف الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري عند 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع عقب تراجعهم بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنوك

طبقاً لسعر الدولار في البنوك، فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار (أفضل بنك تبيع له) بقيمة 16.52 جنيه، بينما في بنك التعمير والإسكان أقل سعر لبيع الدولار (أفضل بنك تشتري منه) بقيمة 16.59 جنيه، وتراجع متوسط سعر الدولار في البنوك ليُسجل الآن 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك عودة عند 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغت قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه 16.49 شراء مقابل 16.59 جنيه بيع.

البنكشراءبيع
البنك التجاري الدولي16.5016.60
كريدي أجريكول16.5016.60
بنك الإسكندرية16.5016.60
بنك التعمير والإسكان16.4916.59
بنك القاهرة16.5016.60
بنك مصر16.5016.60
البنك الأهلي المصري16.5016.60
بنك بلوم مصر16.5016.60
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5216.62

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.49 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع.

سعر الدولار في البنوك تحديث لحظي

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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