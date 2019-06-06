سعر الدولار اليوم الخميس 6-6-2019 مقابل الجنيه في بنوك مصر

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية استقرار في كافة بنوك مصر وفق أحدث تقارير صادرة من البنوك الآن، ويأتي استقرار سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك 2019، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر شهدت مزيد من التراجع المستمر ليسجل الدولار أمام الجنية انخفاض بنحو أكثر من 35 قرش منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، ليستقر الدولار عند 16.71 جنية.

أسعار الدولار اليوم في مصر

أصبحت أسعار الدولار في مصر تشغل بال الكثير من المواطنين نظراً لإرتباط سعر العملة الأمريكية بالعديد من السلع، وخاصةً منذ تعويم العملة المصرية منذ أكثر من 3 أعوام، وقد شهدت الورقة الخضراء قبل التعويم أمام الجنية أرقام تاريخية لأول مرة في تاريخها في مصر في السوق السوداء، وقد أنهي قرار التعويم السوق السوداء في مصر وأصبح إتجاه المواطنين الأكثر نحو البنوك لسد حاجاتهم من البنوك.

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.75 جنية مقابل 16.85 للبيع، فيما سجل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 16.73 جنية للشراء مقابل 16.83 للبيع، واستقر سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني البنك الذي يُقدم أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.78 جنية.

سعر الدولار اليوم

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك قد سجل سعر الدولار اليوم في البنوك استقرار ملحوظ في كافة البنوك، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار استقرار تام أمام الجنية وكذلك أسعار العملات العربية والأجنبية الأخري لحين عودة عمل البنوك من جديد بعد انتهاء العطلة الرسمية وعودة المعاملات من جديد، خاصةً وأن أسعار العملات أصبحت مرتبطة بآليات العرض والطلب.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.75 16.85 بنك البركة 16.74 16.84 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 البنك العربي الأفريقى 16.73 16.83 بنك سايب 16.72 16.82 بنك بلوم مصر 16.72 16.82 بنك مصر إيران للتنمية 16.71 16.81 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي cib 16.99 16.79

وسجل سعر صرف الدولار في كل من المصرف المتحد، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف العربي الدولي 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحظة بلحظة على مدار اليوم.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنية

سجل متوسط صرف الدرهم الإماراتي 4.54 للشراء مقابل 4.58 للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، وبلغ متوسط سعر الدولار الكندي أمام الجنية للشراء 12.34 مقابل 12.48 للبيع، وإليكم كافة أسعار العملات اليوم أمام الجنية طبقاً لأحدث تقارير في بنك مصر.

وسجل الدولار الكندري في البنك المركزي المصري 12.37 للشراء مقابل 12.46 للبيع، وأخيراً سجل اليورو في أحدث تعاملات للبنك الأهلي المصري 18.81 للشراء مقابل 19.03 للبيع.