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سعر الدولار اليوم الخميس 8-8-2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج  “سعر الدولار اليوم” الخميس 8 أغسطس 2019، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار البنوك والصرافة مع تحديث مستمر،  وقد سجل بنك الاسكندرية  فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.59 جنيه مصري، وقد سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.53 جنيه مصرى، و نقدم لكم الان  احدث أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، ومع تحديث دائم لاسعار العملات الاجنبيه والعربية .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى  البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وسجل فى بنك عودة 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وفى بنك مصر سجل 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل 16.48 للشراء مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB سجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع،  ومن خلال الجدول التالي نوضح سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك مقابل الجنية المصري .

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم
بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٩ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٤٨٨٩ جم١٦٫٦١٨٤ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 3 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ 15 ساعة
بنك مصر١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 3 أيام
كريدي أجريكول١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 3 أيام
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يوم
بنك قناة السويس١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 16 ساعة
المصرف المتحد١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 3 أيام
بنك البركة١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يوم
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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