سعر الدولار اليوم الخميس 8-8-2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدولار اليوم” الخميس 8 أغسطس 2019، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار البنوك والصرافة مع تحديث مستمر، وقد سجل بنك الاسكندرية فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.59 جنيه مصري، وقد سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.53 جنيه مصرى، و نقدم لكم الان احدث أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، ومع تحديث دائم لاسعار العملات الاجنبيه والعربية .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وسجل فى بنك عودة 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وفى بنك مصر سجل 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل 16.48 للشراء مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB سجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع، ومن خلال الجدول التالي نوضح سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك مقابل الجنية المصري .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٩ جم