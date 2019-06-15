بيع وشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019 مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت ثاني أيام العطلة الرسمية في البنوك سجل استقرار مقابل الجنيه المصري في أحدث تقارير من البنوك، حيث شهدت البنوك خلال الأسبوع الماضي تراجع للدولار أمام الجنيه بشكل طفيف بنحو قرشين، بينما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول يوم الخميس الماضي بنحو قرش، ليستقر متوسط سعر الدولار عند 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وتزامناً مع عطلة البنوك اليوم من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم السبت استقرار لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت هدوء في كافة البنوك وكذلك السوق السوداء، ويُقدم الآن مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الدولار بنحو 16.72 جنيه بعدما انخفض في تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 3 قروش، بينما استمر بنك الإسكندرية في تقديمه أفضل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.77 في أحدث تقارير للبنك الآن، كما سجل البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأبرز البنوك في مصر للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، بعد انخفاض بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم

تزامناً مع عمليات البحث اليومية على سعر الدولار اليوم من بعد قرار التعويم، نستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة أسعار الدولار في كافة البنوك بمصر، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع بعدما سجل إنخفاض جديد في تعاملات الخميس، واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي لليوم الثالث على التوالي عند 16.68 مقابل 16.78 للبيع.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.69 16.79 بنك البركة 16.71 16.81 التجاري الدولي CIB 16.67 16.77 العربي الأفريقي الدولي 16.68 16.78 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 البنك المركزي المصري 16.68 16.81

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.68 مقابل 16.78 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك قناة السويس 16.69للشراء مقابل 16.79 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحظة بلحظة، وعلى الفور نرصد أحدث أسعار تُسجلها الورقة الخضراء مقابل الجنيه حالة حدوث تغييرات على العملة الأمريكية من جديد.

الدولار مقابل الجنيه

الدولار مقابل الجنيه سجل الآن في معظم البنوك بنحو 16.70 للشراء مقابل 16.70 للبيع، وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، بينما سجل في بنك مصر إيران للتنمية 16.69 للشراء مقابل 16.79 للبيع، وتراوج سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 16.75 للشراء إلى 16.85 للبيع، مع العلم بأن سعر الدولار في السوق السوداء قد يشهد تغييرات من مكان لأخر.