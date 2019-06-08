سعر الدولار اليوم السبت في بداية تعاملات البنوك المصرية

لقد شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيراً في مقابل الجنيه المصري قد يصل إلى 200% من ضعف سعره منذ عام 2016م حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالعملة من أهمها تحرير سعر العملات في مقابل الجنيه المصري فبعد أن كان سعر الدولار يتأرجح ما بين 8 أو 9 جنيهات أصبح في بعض الأوقات يصل إلى 18 جنية، وهذا يوضح أهمية الدولار الأمريكي في سوق التجارة العالمية، كما أنه أيضاً يتحكم في أسعار العديد م السلع المصرية.

لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال سعر الدولار اليوم السبت 8/6/2019م في مقابل الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم السبت 8/6/2019م

لقد شهدت أسعار الدولار اليوم السبت 8/6/2019م في مقابل الجنيه المصري استقرارا كبيراً في جميع البنوك الموجودة في كافة محافظات مصر وهذا الاستقرار لم يكن وليد اليوم فقط بل أنه مستمر منذ أسبوعين مضوا.

فنجد أن سعر الدولار اليوم لم يتعدى ال 17 جنيه سواء للبيع أو الشراء، وهذه قائمة بسعر الدولار في جميع البنوك المصرية في مقابل الجنية المصري.

البنك المصري

سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري

16.7 جنيه

6.82 جنيه

البنك الأهلي المصري

16.73 جنيه

16.83 جنيه

بنك مصر

16.73 جنيه

16.83 جنيه

بنك القاهرة

16.7 جنيه

16.8 جنيه

بنك أبو ظبى الإسلامي

16.74 جنيه

16.84 جنيه

البنك التجاري الدولي cib

16.69 جنيه

16.79 جنيه

بنك الإسكندرية

16.7 جنيه

16.8 جنيه

بنك عودة

16.7 جنيه

16.8 جنيه

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.72 جنيه

16.82 جنيه

بنك قناة السويس

16.73 جنيه

16.83 جنيه

وتعتبر هذه هي أخر تعاملات وردت من البنوك المصرية اليوم السبت 8/06/2019 م وشوف يقوم موقعنا بتتبع كل ما هو جديد عن أسعار العملات.