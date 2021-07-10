سعر الدولار اليوم السبت 10 يوليو 2021 بيع وشراء وبنك الإسكندرية يُسجل 15.63 جنيه للشراء

بواسطة عبدالعزيز على
سعر الدولار اليوم سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم وفق أخر تقارير في جميع البنوك المصرية بيع وشراء بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، ومن المُقرر أن تعاود البنوك عملها من جديد غداً الأحد، إذ سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.67 جنيه، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار ببنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، ويُذكر أن سعر الدولار قد ارتفع في البنك الأهلي المصري منذ بداية الشهر الجاري يوليو 2021 وحتى وقت إعداد هذا التقرير بنحو قرش واحد ليُسجل في الوقت الحالى 15.62 شراء بدلاً من 15.61 سجلها يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

1 سعر الدولار اليوم
2 أسعار الدولار اليوم بيع وشراء
3 ما هو موعد إجازة البنوك في عيد الأضحي المبارك 2021؟

سعر الدولار اليوم

نستعرض لكم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية وسعر البيع والشراء طبقاً لأخر تحديث، ومن المتوقع أن يستقر سعر صرف الورقة الخضراء أمام الجنيه لحين بدء التعاملات من جديد غداً في البنوك، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه شراء و 15.76 جنيه بيع، في الوقت الذي سجل فيه بنك قطر الوطني 15.64 جنيه شراء مقابل 15.74 جنيه بيع.

أسعار الدولار اليوم بيع وشراء

استقرت أسعار الدولار اليوم سواء للبيع أو للشراء في كافة البنوك منذ نهاية التعاملات بالبنوك الخميس الماضي وحتى وقتنا هذا، إذ سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس 15.64 جنيه شراء مقابل 15.74 جنيه بيع، بينما سجل في فيصل الإسلامي 15.63 جنيه شراء أمام 15.73 جنيه بيع، وإليكم أحدث أسعار الدولار في الجدول التالي:

البنك سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه
البنك المركزي المصري 15.63 15.76
بنك مصر 15.62 15.72
كريدي أجريكول 15.64 15.74
بنك البركة 15.64 15.74
البنك التجاري الدولي CIB 15.64 15.74
بنك الإمارات دبي الوطني 15.65 15.75
بنك التعمير والإسكان 15.64 15.74
البنك الأهلي المتحد 15.64 15.74
بنك قطر الوطني 15.64 15.74

ويتم تحديث الجدول السابق فور حدوث أي تغييرات جديدة في قيمة الدولار أمام الجنيه.

ما هو موعد إجازة البنوك في عيد الأضحي المبارك 2021؟

حتى الآن لم يُصدر البنك المركزي المصري أي بيان رسمي بشأن إجازة البنوك ولكن من المُنتظر أن تكون عدد أيام الإجازة للبنوك بمناسبة عيد الأضحى 5 أيام، تبدأ الإثنين الموافق التاسع عشر من يوليو 2021 وتنتهي الجمعة 23 يوليو، على أن يكون موعد عمل البنوك بعد العيد هو يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، وأن آخر يوم عمل للبنوك قبل العطلة الرسمية للعيد هو يوم الأحد الموافق 18 يوليو.

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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