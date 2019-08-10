سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدولار اليوم” السبت 10 أغسطس 2019، ، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 16.53 جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB قدم أقل سعر لبيع الدولار اليوم بقيمه 16.58 جنيه مصري، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض اسعار الدولار مقابل الجنيه، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار الدولار فى البنوك والصرافة مع تحديث يومي مستمر .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى البنك المركزي المصري سجل ١٦٫٥٠ للشراء مقابل ١٦٫٦٢ للبيع، اما فى مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٥٣ لللشراء مقابل ١٦٫٦٣ للبيع، وفي بنك مصر وكريدي أجريكول قد سجل سعر الدولار للشراء 16.51 مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB قد سجل 16.48 للشراء مقابل 16.58 للبيع، اما في البنك الأهلي المصري و بنك البركة قد سجل سعر الشراء اليوم 16.51 مقابل 16.61 للبيع، وسجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.6 للبيع، وفى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB و بنك مصر إيران للتنمية قد سجل سعر الدولار اليوم للشراء 16.52 مقابل 16.62 للبيع.

اما فى بنك عودة و البنك المصري الخليجي سجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع.، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مختلف البنوك .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٨ جم