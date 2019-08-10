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سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 فى البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج  “سعر الدولار اليوم” السبت 10  أغسطس 2019، ، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم  بقيمة 16.53 جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB قدم أقل سعر لبيع الدولار اليوم بقيمه  16.58 جنيه مصري، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض اسعار الدولار مقابل الجنيه، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار الدولار فى البنوك والصرافة مع تحديث يومي مستمر  .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى البنك المركزي المصري سجل ١٦٫٥٠  للشراء مقابل ١٦٫٦٢ للبيع،  اما فى مصرف أبو ظبي الاسلامي  ١٦٫٥٣ لللشراء مقابل ١٦٫٦٣ للبيع، وفي بنك مصر وكريدي أجريكول  قد سجل سعر الدولار للشراء 16.51 مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB  قد سجل 16.48 للشراء مقابل 16.58 للبيع، اما في البنك الأهلي المصري  و بنك البركة  قد سجل سعر الشراء اليوم 16.51 مقابل 16.61 للبيع، وسجل فى البنك العربي الافريقي الدولي  16.5 للشراء مقابل 16.6 للبيع، وفى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB  و بنك مصر إيران للتنمية  قد سجل سعر الدولار اليوم للشراء 16.52 مقابل 16.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

اما فى بنك عودة و البنك المصري الخليجي سجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع.، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه فى مختلف البنوك .

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم
البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٨ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٠٣٢ جم١٦٫٦٢٥٩ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 5 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
بنك الاسكندرية١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يومين
بنك مصر١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 5 أيام
كريدي أجريكول١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٤٨ جم١٦٫٥٨ جممنذ يوم
بنك قناة السويس١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين
المصرف المتحد١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يوم
البنك الأهلي المصري١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 5 أيام
بنك البركة١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 3 أيام
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ 4 أيام
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 5 أيام
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 4 أيام

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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