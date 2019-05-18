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سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019 مقابل الجنيه وبنك عودة يُسجل 16.99 للشراء

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك، استقر سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم السبت عند نفس أسعار يوم الخميس الماضي، وقد سجل الدولار منذ بداية الشهر الجاري عدة انخفاضات أمام الجنية المصري، وفي أحدث تعاملات للبنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 للبيع، وبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 17 جنية للشراء مقابل 17.10 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

منذ قرار تعويم الجنية المصري في نهاية عام 2016 الماضي، وأصبحت أسعار الدولار اليوم هي الأكثر بحثاً من جانب المواطنين في مصر، واستطاعت البنوك أن تجذب المواطنين مرة أخري إليها وذلك بعد أن تقارب سعر صرف الدولار في البنوك مع السوق السوداء، وفي أحدث تعاملات لبنك الإسكندرية سجل للشراء 16.99 جنية مقابل 17.09 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019 مقابل الجنيه وبنك عودة يُسجل 16.99 للشراء

أصبحت حالة العرض والطلب منذ التعويم هي العامل الرئيسي لتحديد الدولار بكام انهارده في جميع البنوك في مصر، ونتيجة لزيادة المعروض من العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية تراجعت العملات الأمريكية وكذلك أسعار العملات الأخري أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.05 للشراء مقابل 17.14 جنية للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 للبيع، الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي هو أول البنوك التي شهدت تراجع في قيمة الدولار تحت حاجز ال 17 جنية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك التجاري الدولي16.9917.09
بنك الإسكندرية16.9917.09
البنك المركزي المصري16.9817.11
بنك مصر16.9917.09
بنك القاهرة16.9917.09
كريدي أجريكول17.0117.11
بنك قطر الوطني1717.10
البنك العربي الأفريقي16.9917.09
بنك بلوم مصر1717.10

وبلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنية المصري بنحو 19.03 جنية للشراء مقابل 19.20 للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.53 للشراء مقابل 4.56 جنية، وأخيراً سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بنحو 55.84 للشراء مقابل 56.17 جنية للبيع.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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