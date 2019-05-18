سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019 مقابل الجنيه وبنك عودة يُسجل 16.99 للشراء

تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك، استقر سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم السبت عند نفس أسعار يوم الخميس الماضي، وقد سجل الدولار منذ بداية الشهر الجاري عدة انخفاضات أمام الجنية المصري، وفي أحدث تعاملات للبنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 للبيع، وبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 17 جنية للشراء مقابل 17.10 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

منذ قرار تعويم الجنية المصري في نهاية عام 2016 الماضي، وأصبحت أسعار الدولار اليوم هي الأكثر بحثاً من جانب المواطنين في مصر، واستطاعت البنوك أن تجذب المواطنين مرة أخري إليها وذلك بعد أن تقارب سعر صرف الدولار في البنوك مع السوق السوداء، وفي أحدث تعاملات لبنك الإسكندرية سجل للشراء 16.99 جنية مقابل 17.09 للبيع.

أصبحت حالة العرض والطلب منذ التعويم هي العامل الرئيسي لتحديد الدولار بكام انهارده في جميع البنوك في مصر، ونتيجة لزيادة المعروض من العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية تراجعت العملات الأمريكية وكذلك أسعار العملات الأخري أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.05 للشراء مقابل 17.14 جنية للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.99 جنية للشراء مقابل 17.09 للبيع، الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي هو أول البنوك التي شهدت تراجع في قيمة الدولار تحت حاجز ال 17 جنية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك التجاري الدولي 16.99 17.09 بنك الإسكندرية 16.99 17.09 البنك المركزي المصري 16.98 17.11 بنك مصر 16.99 17.09 بنك القاهرة 16.99 17.09 كريدي أجريكول 17.01 17.11 بنك قطر الوطني 17 17.10 البنك العربي الأفريقي 16.99 17.09 بنك بلوم مصر 17 17.10

وبلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنية المصري بنحو 19.03 جنية للشراء مقابل 19.20 للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.53 للشراء مقابل 4.56 جنية، وأخيراً سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بنحو 55.84 للشراء مقابل 56.17 جنية للبيع.