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سعر الدولار اليوم السبت 24/8/2019 في جميع البنوك المصرية و أسعار جميع العملات مُقابل الجنيه المصري

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم السبت 24/8/2019 في جميع البنوك المصرية و أسعار جميع العملات مُقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية اليوم 24/8/2019 نستعرضه لكم زوار موقعنا موقع كلمة، حيث إستقر السعر طبقاً لأسعار الخميس الموافق 22/8/2019، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي بنحو 16.66جنيه للبيع و أعلى سعر للشراء مقابل 16.55 جنيهاً في بنك عودة و بعض البنوك الأخرى .

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية نقدمة لكم عبر الجدول التالي .

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٣٥٧ جم١٦٫٦٦١٣ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٥ جممنذ 5 أيام
بنك الاسكندرية١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
بنك مصر١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
كريدي أجريكول١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 4 أيام
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 3 أيام
بنك قناة السويس١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ إسبوع
المصرف المتحد١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
بنك البركة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ إسبوع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 3 أيام
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 3 أيام
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ إسبوع
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 6 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 5 أيام
بنك عودة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ إسبوع

أسعار العملات مُقابل الجنيه المصري

نقدم لكم أسعار أهم العملات مُقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24/8/2019 .

العملةشراءبيعالبنك
جنيه إسترليني20 جنيه20.39 جنهالبنك الأهلى المصرى

الريال السعودى

4.40 جنيه4.43 جنيهالبنك الأهلى المصرى

الدينار الكويتى

54.29 جنيه54.67 جنيهالبنك الأهلى المصرى

اليورو الأوروبى

18.27 جنيه18.46 جنيهالبنك الأهلى المصرى

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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