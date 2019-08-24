سعر الدولار اليوم السبت 24/8/2019 في جميع البنوك المصرية و أسعار جميع العملات مُقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية اليوم 24/8/2019 نستعرضه لكم زوار موقعنا موقع كلمة، حيث إستقر السعر طبقاً لأسعار الخميس الموافق 22/8/2019، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي بنحو 16.66جنيه للبيع و أعلى سعر للشراء مقابل 16.55 جنيهاً في بنك عودة و بعض البنوك الأخرى .
سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية نقدمة لكم عبر الجدول التالي .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٥٣٥٧ جم
|١٦٫٦٦١٣ جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٦ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 5 أيام
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|بنك مصر
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ إسبوع
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 4 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 3 أيام
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ إسبوع
|المصرف المتحد
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ إسبوع
|بنك البركة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 3 أيام
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 3 أيام
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ إسبوع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 6 أيام
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 5 أيام
|بنك عودة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ إسبوع
أسعار العملات مُقابل الجنيه المصري
نقدم لكم أسعار أهم العملات مُقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24/8/2019 .
|العملة
|شراء
|بيع
|البنك
|جنيه إسترليني
|20 جنيه
|20.39 جنه
|البنك الأهلى المصرى
الريال السعودى
|4.40 جنيه
|4.43 جنيه
|البنك الأهلى المصرى
الدينار الكويتى
|54.29 جنيه
|54.67 جنيه
|البنك الأهلى المصرى
اليورو الأوروبى
|18.27 جنيه
|18.46 جنيه
|البنك الأهلى المصرى
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