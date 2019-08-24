سعر الدولار اليوم السبت 24/8/2019 في جميع البنوك المصرية و أسعار جميع العملات مُقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية اليوم 24/8/2019 نستعرضه لكم زوار موقعنا موقع كلمة، حيث إستقر السعر طبقاً لأسعار الخميس الموافق 22/8/2019، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي بنحو 16.66جنيه للبيع و أعلى سعر للشراء مقابل 16.55 جنيهاً في بنك عودة و بعض البنوك الأخرى .

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية نقدمة لكم عبر الجدول التالي .

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٥٣٥٧ جم ١٦٫٦٦١٣ جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 5 أيام بنك الاسكندرية ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع بنك مصر ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ إسبوع كريدي أجريكول ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 4 أيام البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 3 أيام بنك قناة السويس ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ إسبوع المصرف المتحد ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ يومين البنك الأهلي المصري ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ إسبوع بنك البركة ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ إسبوع البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 3 أيام بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 3 أيام بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٥٤ جم ١٦٫٦٤ جم منذ إسبوع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 6 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع البنك المصري الخليجي ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 5 أيام بنك عودة ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ إسبوع

أسعار العملات مُقابل الجنيه المصري

نقدم لكم أسعار أهم العملات مُقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24/8/2019 .