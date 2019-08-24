سعر الدولار اليوم السبت 24-8-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك بمصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس الماضي وهو نهاية التعاملات الإسبوعية، يُذكر أن سعر الدولار في بنك عودة شهد استقرار لليوم السابع على التوالي عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما شهد استقرار في بنكي مصر والأهلي المصري منذ أسبوع عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 16.56 جنيه شراء، بينما استقر بنك مصر عند أقل سعر لبيع الدولار مقارنةً بأسعار الدولار اليوم في باقي البنوك عند 16.62 جنيه، وسجل الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول استقرار لليوم الرابع على التوالي عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه بيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 16.52 16.62 بنك مصر 16.52 16.62 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.56 16.65 بنك قناة السويس 16.55 16.65 البنك التجاري الدولي 16.55 16.65 بنك التعمير والإسكان 16.55 16.65 بنك كريدي أجريكول 16.55 16.65 بنك عودة 16.55 16.65 بنك الإسكندرية 16.53 16.63

وبلغت قيمة الدولار في بنك القاهرة في بنك البركة 16.55 شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه للبيع طبقاً لآخر تحديثات حتى الآن في البنوك، علماً بأن الجدول السابق يضم أسعار الدولار في كافة البنوك المصرية ويتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك فور حدوث أي تغييرات في قيمة الدولار مقابل الجنيه.