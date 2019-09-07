سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019 في جميع البنوك مقابل الجنيه.. بيع وشراء







سجل سعر الدولار اليوم السبت استقرار تام في كافة البنوك تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك، جدير بالذكر أن أسعار الدولار شهدت تراجع كبير في تعاملات الخميس الماضي بشكل جماعي في كافة البنوك، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك عند 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع، واستقر في البنك التجاري الدولي بعد عدة تراجعات يوم الخميس عند 16.42 جنيه شراء أمام 16.52 جنيه بيع.







سعر صرف الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار اليوم في البنوك نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي طبقاً للتحديثات الأخيرة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.52 جنيه.







سعر الدولار اليوم







في ظل التغييرات التي أصبح يشهدها سعر الدولار اليوم في مصر، نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي كافة أسعار الدولار في جميع البنوك، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك الإسكندرية 16.5 16.6 بنك التعمير والإسكان 16.51 16.61 بنك الإستثمار العربي 16.49 16.59 بنك المشرق 16.45 16.55 البنك الأهلي المصري 16.45 16.55 بنك مصر 16.45 16.55 بنك القاهرة 16.44 16.54 كريدي أجريكول 16.44 16.54 المصرف المتحد 16.44 16.54







واستقر في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 16.44 جنيه شراء مقابل 16.54 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك بلوم مصر 16.44 جنيه شراء مقابل 16.54 جنيه بيع، وسجل في بنك الكويت الوطني 16.42 شراء مقابل 16.52 جنيه بيع.