الدولار يعاود الانخفاض ويسجل أكبر خسارة له منذ مطلع العام الجاري2019

انخفضت أسعار الدولار وبشكل مفاجئ في تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2019 في كافة البنوك العاملة في مصر، ليسجل هذا التراجع أكبر خسارة يومية للدولار منذ مطلع العام الجاري 2019، حيث تراجعت أسعار الدولار بقيمة تتراوح ما بين 8 و9 قروش في البنوك العاملة في مصر، ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجع سعر الدولار بقيمة 8 قروش ليسجل سعر الدولار نحو 17.15 جنيه للشراء و 17.25 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8 قروش ليبلغ سعر الشراء نحو 17.14 جنيه للشراء و 17.24 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بمقدار 9 قروش ليسجل نحو 17.15 جنيه للشراء و 17.25 جنيه للبيع.

أخر سعر للدولار اليوم الخميس 18 أبريل 2019 في البنوك:-

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) 17.28 17.38 البركة مصر 17.22 17.32 بلوم مصر 17.16 17.26 الأهلي اليوناني 17.16 17.26 التعمير والإسكان 17.15 17.25 مصر إيران للتنمية 17.15 17.25 مصر 17.15 17.25 أبوظبي الاسلامي 17.15 17.25 المشرق 17.15 17.25 التنمية والائتمان الزراعي 17.15 17.25 الإسكندرية 17.14 17.24 قناة السويس 17.14 17.24 التجاري الدولي 17.14 17.24 كريدي أجريكول مصر 17.14 17.24 المصري الخليجي 17.14 17.24 عودة 17.14 17.24 المركزي المصري 17.13 17.25

وبهذا يكون أعلى سعر يمكن بيع الدولار به هو البنك الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) بسعر 17.28 جنيه للشراء و 17.38 جنيه للبيع.

ويقول الكثير من الخبراء الاقتصاديين بأن سعر الدولار أصبح من الأمور التي يصعب التكهن بها، وذلك منذ أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر لعام 2016، حيث أصبحت البنوك ومنذ ذلك الوقت لها الكلمة العليا في تحديد سعر الدولار، وأصبحت البنوك لها الحرية الكاملة في تحديد سعر الصرف بدلاً من السوق الموازية التي كانت لها الكلمة العليا في تحديد سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف.

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