استقرت أسعار الدولار أمس الثلاثاء في كافة البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد الانخفاضات المتتالية في سعر الدولار خلال الايام الماضية، وذلك كأحد ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة منذ شهر نوفمبر لعام 2016، والتي بدأت أولاً بتحرير سعر صرف الدولار وغيره من العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري.

حيث أصبح منذ ذلك الوقت سعر الدولار يتحدد وفق آليات العرض والطلب، وأصبحت البنوك لها الكلمة العليا في تحديد سعر صرف الدولار بدلاً من السوق السوداء والتي كانت المحدد الرئيسي لسعر الدولار وإليها يتجه المواطنين لاستبدال ما لديهم من دولارات، أما الآن فأصبح كل المواطنين يتجهون إلى البنوك لاستبدال ما لديهم من دولارات حيث أصبح سعر الشراء الذي تعرضه البنوك أعلي مما تعرضه السوق السوداء والتي ما زالت تعمل ولكن على استحياء شديد.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019:-

وفقاً لأحدث سعر للدولار فقد بلغت أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر في أحدث تقرير صادر منها كالتالي:-

البنك سعر الشراء سعر البيع كريدي أجريكول 17.13 17.23 الأهلي اليوناني 17.13 17.23 الإسكندرية 17.12 17.22 العربي الأفريقي الدولي 17.12 17.22 المصرف المتحد 1712 17.22 الأهلي المصري 17.12 17.22 مصر 17.12 17.22 البركة مصر 17.12 17.22 مصر إيران 17.12 17.22 بلوم مصر 17.12 17.22 المصري الخليجي 17.12 17.22 المشرق 17.12 17.22 عودة 17.12 17.22 قناة السويس 17.11 17.21 التعمير والإسكان 17.11 17.21 المركزي المصري 17.10 17.23 التجاري الدولي 17.10 17.20

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