سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة .. الاستقرار النسبي السمة الأبرز مع مطلع الأسبوع

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك يشهد استقرارًا ملحوظًا مع انطلاقة التعاملات اليومية، وهذه السمة هي الأبرز منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتتجه التوقعات لبعض الخبراء في الاقتصاد ان يواصل الأخضر تراجعه التدريجي الذي بدأه منذ مطلع العام الحالي ليفقد من قيمته مقابل الجنيه المصري خلال تلك الفترة وحتى الآن نحو 130 قرشًا وهو أكبر تراجع منذ عامين، وقد تباينت الآراء في تفسير هذا التراجع المفاجئ ولكنها جميعًا أجمعت على أمرين بشأن سبب ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ارتفاع حجم احتياطي مصر من النقد الاجنبي إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ 2011، بسبب ازدياد تدفقات لاستثمار الاجنبي، إضافة إلى زيادة المعروض وقلة الطلب.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم

واصل سعر الورقة الخضراء استقراره اليوم ولم يسجل أي تغيير عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الأمس في جميع البنوك العاملة في مصر، ووفق آخر تحديث سجل سعر الأخضر في بنك كريدي اجريكول وبنك الإسكندرية وبنك بلوم ومصر إيران للتنمية 16.55 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وفيما يلي جدول يوضح سعر العملة الإمريكية في البنوك المصرية الرسمية والخاصة محدث لحظة بلحظة:



هل يواصل سعر الدولار تراجعه ؟

تباينت الآراء حول حركة سعر الورقة الخضراء في سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت بعض المؤسسات المالية العالمية والمحلية والتقارير الاقتصادية إلى أن الدولار سوف يواصل هبوطه حسب المعطيات والدلائل التي ظهرت مع مطلع العام الجاري، في حين يرى بالمقابل البعض ان هذا التراجع كان بسبب دعم الحكومة ولن يستمر بدليل أن أسعار السلع لم تتراجع.

سعر الدولار في شركات الصرافة اليوم

تراجع سعر الأخضر في البنوك انعكس على تعاملات السوق السوداء، الذي بدأ بالهبوط مقابل الجنيه، لانعدام المنافسة وكان لقرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى لعمليات الإيداع وعمليات السحب في العملات الأجنبية، أثر كبير في هبوط سعر العملات الاجنبية في شركات الصرافة والسوق الموازية، ويسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم كما يلي:

سعر الشراء 16.58 جنيه

سعر بيع تجاري 16.62 جنيه

سعر البيع 16.64 جنيه