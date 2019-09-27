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أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة.. هل بدأت رحلة الصعود .. 15 قرشًا فارق زيادة في الصرفات عن البنوك

ارتفاع سعر الدولار

بواسطة سمير زيادة 0
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، يسجل نفس السعر المسجل عند المستوى الذي وصل إليه في ختام تعاملات الأمس نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، وتراوح الارتفاع ما بين 1 – 3 قروش، حيث ارتفع بمقدار قرشًا واحدًا في كلا من بنوك ( كريدي اجريكول، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي بيريوس، وبنك سايب، وبنك التنمية الصناعية، وبنك اتش اس بي سي، وبنك البركة، وبنك عوده، والبنك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي)، في حين ارتفع قرشين في بنوك بلوم مصر والبنك التجاري الدولي cib ، اما سعر الورقة الخضراء في شركات الصرافة فارتفع أيضًا ليصل الفارق المسجل في السعر بين البنوك وشركات الصرافة أعلى بنحو 15 قرشًا.



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم


سعر الدولار في البنوك اليوم

ويسجل مصرف أبو ظبي أعلى سعر لشراء الدولار 16.28 جنيه مصري وهو أفضل سعر يمكن ان تبيع به، أما أقل سعر للبيع فهو 16.35 جنيه، مسجل في بنك مصر وهو أفضل بنك تشتري منه الدولار، وفيما يلي قائمة بسعر الدولار المسجل في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر :

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي16.2516.35
بنك مصر16.2516.35
المصرف المتحد16.2516.35
البنك المركزي16.2516.38
بنك الاسكندرية16.2616.36
البنك العربي الافريقي16.2616.36
بنك التعمير والإسكان16.2616.36
البنك التجاري الدولي16.2616.36
مصر إيران للتنمية16.2716.37
البنك المصري الخليجي16.2716.37
بنك البركة16.2716.37
بنك بلوم مصر16.2716.37
كريدي أجريكول16.2716.37
بنك بيريوس16.2716.37
بنك قناة السويس16.2716.37
المصري لتنمية الورادات16.2716.37
بنك المشرق16.2716.37
بنك HSBC16.2716.37
بنك عودة16.2716.37
مصرف ابو ظبي16.2816.38

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة



على الرغم من التضييق على شركات الصرافة وتجار العملة فيما كان يُعرف بالسوق السوداء أو الموازية، فإن سعر العملة الإمريكية ارتفع فيها مع ارتفاع السعر في البنوك ليصل الفارق نحو 15 قرشًا زيادة في الصرافات عن البنوك ليسجل اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار شراء : 16.40 جنيه

سعر الدولار بيع تجاري : 16.47 جنيه

سعر الدولار بيع : 16.50 جنيه



سمير زيادة

    حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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