سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة.. هل بدأت رحلة الصعود .. 15 قرشًا فارق زيادة في الصرفات عن البنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، يسجل نفس السعر المسجل عند المستوى الذي وصل إليه في ختام تعاملات الأمس نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، وتراوح الارتفاع ما بين 1 – 3 قروش، حيث ارتفع بمقدار قرشًا واحدًا في كلا من بنوك ( كريدي اجريكول، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي بيريوس، وبنك سايب، وبنك التنمية الصناعية، وبنك اتش اس بي سي، وبنك البركة، وبنك عوده، والبنك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي)، في حين ارتفع قرشين في بنوك بلوم مصر والبنك التجاري الدولي cib ، اما سعر الورقة الخضراء في شركات الصرافة فارتفع أيضًا ليصل الفارق المسجل في السعر بين البنوك وشركات الصرافة أعلى بنحو 15 قرشًا.







سعر الدولار اليوم







سعر الدولار في البنوك اليوم

ويسجل مصرف أبو ظبي أعلى سعر لشراء الدولار 16.28 جنيه مصري وهو أفضل سعر يمكن ان تبيع به، أما أقل سعر للبيع فهو 16.35 جنيه، مسجل في بنك مصر وهو أفضل بنك تشتري منه الدولار، وفيما يلي قائمة بسعر الدولار المسجل في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر :

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي 16.25 16.35 بنك مصر 16.25 16.35 المصرف المتحد 16.25 16.35 البنك المركزي 16.25 16.38 بنك الاسكندرية 16.26 16.36 البنك العربي الافريقي 16.26 16.36 بنك التعمير والإسكان 16.26 16.36 البنك التجاري الدولي 16.26 16.36 مصر إيران للتنمية 16.27 16.37 البنك المصري الخليجي 16.27 16.37 بنك البركة 16.27 16.37 بنك بلوم مصر 16.27 16.37 كريدي أجريكول 16.27 16.37 بنك بيريوس 16.27 16.37 بنك قناة السويس 16.27 16.37 المصري لتنمية الورادات 16.27 16.37 بنك المشرق 16.27 16.37 بنك HSBC 16.27 16.37 بنك عودة 16.27 16.37 مصرف ابو ظبي 16.28 16.38

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة







على الرغم من التضييق على شركات الصرافة وتجار العملة فيما كان يُعرف بالسوق السوداء أو الموازية، فإن سعر العملة الإمريكية ارتفع فيها مع ارتفاع السعر في البنوك ليصل الفارق نحو 15 قرشًا زيادة في الصرافات عن البنوك ليسجل اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار شراء : 16.40 جنيه

سعر الدولار بيع تجاري : 16.47 جنيه

سعر الدولار بيع : 16.50 جنيه