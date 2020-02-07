في دمشق سجل 1020 للبيع.. إليك سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 8-2-2020 في السوق السوداء

عبر كلمة دوت أورج نتعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا الموافق السبت 8-2-2020 مقابل الليرة السورية، وشهدت أسعار الدولار في تعاملات اليوم انخفاض وتراجع في سعر العملة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي تشهد حالة من التباين بين تراجع وارتفاع بين الحين والآخر.

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 8-2-2020 في السوق السوداء

تلقى المواطن السوري البسيط ضربة موجعة بعد أن ارتفع سعر الدولار الأمريكي فوق حاجز الألف ليرة، ليصحب هذا الارتفاع الجنوني ارتفاع آخر في أسعار السلع والمواد الأساسية، نتعرف الآن على سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء:

دمشق سجل الدولار سعر 1020 مبيع و 1010 شراء. بيروت سجل الدولار سعر 1015 مبيع و 1005 شراء. حمص سعر الدولار سجل 1020 مبيع و 1010 شراء. درعا أسعار الدولار سجلت 1020 مبيع و 1010 شراء. طرطوس سعر الدولار سجل 1020 مبيع و 1010 شراء. الرقة أسعار الدولار سجلت 1021 مبيع و 1011 شراء. منبج وحماه سجل الدولار سعر 1021 مبيع و 1011 شراء. ادلب سجل الدولار سعر 1025 مبيع و 1015 شراء. حلب سجل سعر الدولار اليوم سعر 1018 مبيع و 1009 شراء.

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا البنك المركزي ثبات عند 438 ليرة، أما سعر الشراء سجل سعر 43 ليرة سورية، أعلن المصرف المركزي السوري يوم أمس عن تحديد سعر تفضيلي هو 700 ليرة سورية للدولار الواحد لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر ويسترن يونيون العالمية.

أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة

من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار سعر صرف الدولار في سوريا هي مظاهرات لبنأان التي كانت في آواخر عام 2019 الماضي وسببت شلل تام في جميع تعاملات البنوك وأصبح من الصعب وصول الدولار إلى سوريا وبذلك يكون منبع العملة الصعبة قد جف، وأيضاً هناك عقوبات على الحكومة السورية زادت من قوة الدولار أمام الليرة السورية.