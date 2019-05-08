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سعر صرف الدولار اليوم الخميس 9 مايو 2019 أسعار جميع العملات بالبنوك المصرية والبنك المركزي وتوقعات أسعار الدولار على المدي القريب والمتوسط “نظرة فنية”

كتب تامر أمين آخر تحديث

سعر صرف الدولار اليوم في مصر أو أسعار الورقة الخضراء كما اعتاد على تسميته المصريون عاد ليتصدر الأخبار الاقتصادية بمصر خاصة بعد التقلبات السعرية الحادثة في أسعار الدولار يومياـ، فبعد موجة الهبوط الأخيرة التي عصف بأحلام مقتني العملة الأمريكية، تحير الكثير من المتابعين للحركة السعرية للدولار الأمريكي،  فهل يتواصل هبوط سعر الدولار بعد فترة استراحة من الهبوط، أما هل يعود أدراجة للصعود من جديد، لذلك سنقدم لكم أفضل سعر للدولار بالبنوك بيعاُ وشراءً للعملة الأمريكية في مصر.

أسعار الدولار اليوم وتوقعات سعر الورقة الخضراء حسب التحليل الفني

ستداول سعر الدولار اليوم حول 17.3 كمتوسط سعر بين الشراء والبيع، وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، للأما عن توقعات الدولار في المدي القصير فمن المتوقع استقرار نسبي ما بين 17.25 إلى 17.35 جنيه مقابل الدولار، أما عن المدي المتوسط فهناك 2 سيناريو لحركة سعر الدولار.

  • السيناريو الأول في حال كسرت أسعار الدولار 17.20 جنيه لأسفل فمن المرجح أن يواصل انخفاضه لسعر 16.8 جنيه مقابل الدولار
  • السيناريو الثاني في حال عدم كسر الدولار لسعر 17.20 لأسفل فمن المحتمل أن نرى 17.6 من جديد وربما اعتلى قمته التاريخية من جديد بالقرب من 18 جنيه.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالمصارف والبنوك المصرية

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم بالبنوك العاملة في مصر

نتابع من خلال الجدول التالي أسعار الدولار على مدار اليوم بجميع البنوك المصرية النشطة في تداول الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية، أما ‘ن سعر الدولار المحدثة اليوم فهي كالتالي.

أسعار الدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري

العملة شراء بيع
دولار أمريكي​ 17.1075 17.2075
يورو​ 19.1604 19.2810
جنيه استزليني​ 22.2688 22.3921
فرنك سويسري​ 16.8149 16.9149
100 ين ياباني​ 15.5509 15.6460
ريال سعودي​ 4.5615 4.5884
دينار كويتي​ 56.2284 56.5738
درهم اماراتى​ 4.6570 4.6851
اليوان الصيني​ 2.5219 2.5377

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ونعدكم من خلال هذا التقرير بمتابعة لحظية لأسعار الدولار بالبنوك المصرية، وذلك من خلال تحديث دائم ومستمر على مدار الساعة لجميع التحركات في أسعار الدولار في البنوك المصرية وشركات الصرافة، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات للإجابة على جميع استفساراتكم.

عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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