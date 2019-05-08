سعر صرف الدولار اليوم الخميس 9 مايو 2019 أسعار جميع العملات بالبنوك المصرية والبنك المركزي وتوقعات أسعار الدولار على المدي القريب والمتوسط “نظرة فنية”

سعر صرف الدولار اليوم في مصر أو أسعار الورقة الخضراء كما اعتاد على تسميته المصريون عاد ليتصدر الأخبار الاقتصادية بمصر خاصة بعد التقلبات السعرية الحادثة في أسعار الدولار يومياـ، فبعد موجة الهبوط الأخيرة التي عصف بأحلام مقتني العملة الأمريكية، تحير الكثير من المتابعين للحركة السعرية للدولار الأمريكي، فهل يتواصل هبوط سعر الدولار بعد فترة استراحة من الهبوط، أما هل يعود أدراجة للصعود من جديد، لذلك سنقدم لكم أفضل سعر للدولار بالبنوك بيعاُ وشراءً للعملة الأمريكية في مصر.

أسعار الدولار اليوم وتوقعات سعر الورقة الخضراء حسب التحليل الفني

ستداول سعر الدولار اليوم حول 17.3 كمتوسط سعر بين الشراء والبيع، وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، للأما عن توقعات الدولار في المدي القصير فمن المتوقع استقرار نسبي ما بين 17.25 إلى 17.35 جنيه مقابل الدولار، أما عن المدي المتوسط فهناك 2 سيناريو لحركة سعر الدولار.

السيناريو الأول في حال كسرت أسعار الدولار 17.20 جنيه لأسفل فمن المرجح أن يواصل انخفاضه لسعر 16.8 جنيه مقابل الدولار

السيناريو الثاني في حال عدم كسر الدولار لسعر 17.20 لأسفل فمن المحتمل أن نرى 17.6 من جديد وربما اعتلى قمته التاريخية من جديد بالقرب من 18 جنيه.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالمصارف والبنوك المصرية

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم بالبنوك العاملة في مصر

نتابع من خلال الجدول التالي أسعار الدولار على مدار اليوم بجميع البنوك المصرية النشطة في تداول الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية، أما ‘ن سعر الدولار المحدثة اليوم فهي كالتالي.