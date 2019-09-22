سعر الدولار اليوم مُقابل الجنيه المصري الأحد 22 سبتمبر| مزيد من التراجع والاقتراب من حاجز 15 جنيه- تحديث يومي

سعر الدولار اليوم مُقابل الجنيه المصري الأحد 22 سبتمبر| مزيد من التراجع والاقتراب من حاجز 15 جنيه- تحديث يومي

سعر الدولار، لم يعد في مصر محط التخوف كما كان يحدث في الماضي القريب عندما كانت العملة الأمريكية أكثر تغول وقوة على العملة الوطنية المحلية الجنيه، بل إن الدولار وفي أقل من عام تجاوز حاجز 17 جنيه ثم حاجز 16 جنيه في تراجع قياسي، برره جميع الخبراء أنه راجع لعاملين الأول تعدد وتنوع مصادر النقد الأجنبي النشطة بمصر مؤخراً خاصة بعد ازدياد قوة المركز المصري عالمياً في الطاقة بُعيد اكتشافات الغاز الأخيرة، والعامل الثاني الذي ساهم أيضاً بقوة في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه هو الضعف العالمي للورقة الخضراء وذلك بالتوازي مع الخفض المستمر والمتوقع له أكثر في مُعدلات الفائدة وفق قرارات الفيدرالي الأمريكي، والآن إلى أين وصل الدولار اليوم بمصر، الإجابة تراجع جديد.. فإليكم تفاصيل أسعار الدولار اليوم في مصر 22-9-2019 ليوم الأحد.







سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

مع بداية الأسبوع المالي الأحد 22 سبتمبر 2019، خرج البنك المركزي بداية صباح اليوم لينشر سعراً متراجع للدولار بشكل واضح حيث أكد أن سعر الشراء اليوم 16.229 وسعر البيع اليوم 16.351، وجاء تفاعل البنوك مع الرؤية اليومية من البنك المركزي حول بيع وشراء الدولار في مصر الأحد 22-9-2019 ليتراجع الدولار الآن بالبنوك بمقدار وصل إلى 5 قروش كاملة، فما هي أسعار الدولار مباشرة الآن في بنوك مصر.







تراوحت أسعار الدولار 22-9-2019 الأحد ببنوك مصر للشراء من 16.23 إلى 16.26 في تراجع واضح عن حاجز 16.30 واقتراب من حاجز 15 جنيه، وتراوح سعر البيع الآن الأحد للدولار ببنوك مصر من 16.33 إلى 16.36 جنيه وذلك بكل البنوك، مع ملاحظة انه سجل بيع ببنك الإمارات دبي الوطني الآن سعر 16.329.