سعر الدولار اليوم.. هل خفض المركزي سعر الفائدة يؤثر على قيمة الجنيه مقابل الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سوف تثور حوله حالة من الجدل والتساؤلات خلال الفترة الحالية والمقبلة، فيما إذا كان تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة سوف يتأثر بها قيمة الجنيه المصري مقابل الورقة الخضراء أم لا؟ لتأتي توقعات وتحليلات الخبراء بالإجابة على ذلك وهي عدم التأثر، حيث حسمت لجنة السياسة النقدية الأمر خلال الساعات الماضية بخفض الفائدة 1.5% على معدل الإقراض والإيداع، بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة عالميًا في معظم دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وخلال هذا التقرير يُلاحظ أن سعر العملة الإمريكية في البنوك المصرية اليوم تشهد استقرارًا عند المستوى الذي وصل إليه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية ليسجل متوسط سعر الأخضر بالبنوك في ختام تعاملات الأمس الخميس ،16.53 جنيه للشراء ، و16.66 جنيه للبيع ، أما أعلى سعر لشراء الدولار فهو 16.56 جنيه مسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في حين يسجل أقل سعر للبيع 16.62 جنيه في بنك مصر، تابعوا سعر الأخضر من خلال الجدول التالي المحدث لحظيًا:

سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

لم يطرأ على سعر الورقة الخضراء في السوق الموازية أو ما تُعرف بالسوق السوداء تغييرات جذرية، وما زالت الأسعار متقاربة مع أسعار البنوك وتشهد استقرارًا ملحوظًا نسبيًا تبعًا لحالتي العرض والطلب التي تؤثر بشكل كبير بتحديد سعرالدولار، وفيما يلي سعر العملة الإمريكية في السوق الموازية وفق آخر تحديث:

سعر الشراء: 16.60 جنيه

سعرالبيع التجاري: 16.63 جنيه

سعر البيع : 16.65 جنيه