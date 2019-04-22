سعر الدولار اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار هو الشغل الشاغل للكثير من الناس، منهم المستثمرين، ورجال الأعمال، والتجار، والعاملين في قطاعات العمل الحر، وغيرهم الكثير، وأستقر سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 في البنوك المصرية في مصر، كما أن سعر الدولار يؤثر على أشياء وقطاعات مختلفة، حيث يتأثر سعر الذهب بتغييرات سعر الدولار، ويشهد سعر الدولار، تذبذبا بشكل مستمر، فتارة ينخفض، وتارة يرتفع، وتارة أخرى يستقر سعره نسبيا.

يقدم بنك بلوم مصر، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17,27 جنيه، ويقدم بنك عودة، أقل سعر لبيع الدولار بلغ 17,19 جنيه، وسنقدم لكم متابعة مستمرة لسعر الدولار في مصر.

سعر بيع وشراء الدولار في المصارف المصرية

تقدم البنوك المصرية، أسعار مختلفة لبيع وشراء الدولار، بعضها يكون مستقر ومتشابه، والبعض الأخر يرتفع أو ينخفض قليلا.

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جنيه مصري ١٧٫٣٩١٧ جنيه مصري منذ أسبوع بنك التعمير والإسكان 17,13 جنيه مصري 17,23 جنيه مصري منذ ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17,14 جنيه مصري 17,24 جنيه مصري منذ ساعه البنك الأهلي المصري 17,13 جنيه مصري 17,23 جنيه مصري منذ ساعات بنك مصر 17,14 جنيه مصري 17,24 جنيه مصري منذ ساعات البنك المصري الخليجي 17,14 جنيه مصري 17,24 جنيه مصري منذ يومين

أهمية الدولار وسعر الدولار في السوق السوداء

الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يساوي 100 سنت، ويرمز له بعدة رموز وأشهرها وأكثرها استخداما $.

لم يعد هناك فرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، بل أصبحت متقاربة للغاية، وقت يصل الفرق إلى 10 قروش فقط.

قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016، باتخاذ بعض الإجراءات، التي كان من شأنها القضاء على السوق السوداء، ليصبح السعر متأثرا بتغييرات سعر الدولار في البنوك المصرية.

سنقدم لكم متابعة يومية لسعر الدولار في مصر، في المصارف والبنوك المصرية، وذلك لما له من أهمية كبيرة على شرائح مختلفة من الشعب.

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