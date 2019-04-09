سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بالبنوك الحكومية والخاصة والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم, يشهد حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك وأيضا في السوق السوداء، ليسجل 17.28 جنيها للشراء، بينما سجل البيع و17.32 جنيها، وهذا ما أصدرته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري, ويستمر استقرار سعر الدولار في مصر نظرا للخطوات الثابتة التي تسير عليها الدولة منذ عدة شهور لتدور حول 17.30 جنيها الى 17.40, وإرتفاع الإحتياطي النقدي حيث أكد البنك المركزي أن لديه 36.1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انه العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة ويعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة ولكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات والسلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم بالبنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38 أسبوع واحد البنك العقاري المصري العربي 17.29 17.39 ساعتين بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك المشرق 17.28 17.38 4 أيام بنك عودة 17.28 17.38 4 أيام بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.28 17.38 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.28 17.38 3 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38 7 أيام بنك الإسكندرية 17.28 17.38 ساعتين المصرف المتحد 17.28 17.38 يومين كريدى أجريكول 17.28 17.38 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك البركة 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك قناة السويس 17.28 17.38 22 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38 7 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 أسبوع واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.27 17.37 يوم واحد بنك بلوم 17.27 17.37 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.27 17.37 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.26 17.39 21 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36 أسبوع واحد بنك مصر 17.26 17.36 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 أسبوع واحد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

شهدت السوق السوداء إستقرا لسعر الورقة الخضراء اليوم عند 17.35 جنيها للشراء و17.40 جنيها للبيع و كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم عاد ليرتفع مرة أخرى، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك ومن جهة أخرى إختفت السوق السوداء لفترة عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وسيطرت البنوك على أسعار العملات وظل تجار العملة يترقبون الأوضاع حتى بدأ الدولار ينخفض في البنوك لتظهر السوق السوداء من جديد ويعود الإرتفاع عن البنوك وصرح مصرفيون أن سعر العملة الخضراء بالسوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش, كما يمنك معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بجميع محلات الصاغة.

كما تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء للعملة ومباحث الأموال العاملة تسعى جاهدة إلى مراقبة السوق وحركة البيع والشراء ومداهمة من يخالف القانون ونعرض لكم اليوم أحدث سجلات و تغيرات الأسعار للدولار الأمريكي، كما نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام.

تحديث:

استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى، واستقر سعر الدولار، وسجل استقرارا نسبيا بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيه للشراء، و17.39 جنيه

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