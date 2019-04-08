سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وشركات الصرافة .. استقرار سعر الصرف السمة الأبرز

سعر الدولار اليوم مستقر في كافة البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، للأسبوع الثاني على التوالي ، ولم يطرأ على أسعار الصرف أي تغييرات جذرية منذ بداية الاسبوع الجاري، بعد أن كانت الورقة الخضراء قد شهدت تراجعًا مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية خلال الشهر الماضي، ويسجل الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تستقر أسعار العملة الامريكية في البنوك في مصر اليوم ولن يطرأ عليها أي تغيير اليوم ، وتسجل العملة الأمريكية اليوم سعر كما يلي:

البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

بنك مصر

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

بنك أبو ظبى الإسلامى

17.29 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

سعرالدولار اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة

بدأت تعاملات السوق السوداء وشركات الصرافة في مصر تداولاتها اليوم للعملة الأمريكية وفق السعر التالي :

سعر الشراء 17.36 جنيه

سعر البيع 17.40 جنيه

بيع تجاري 17.38 جنيه

تحديث : سعرالدولار اليوم الإثنين 8 أبريل 2019

استقرار وثبات ملحوظ على أسعار صرف الورقة الخضراء في البنوك والسوق السوداء على حد سواء، وكانت هذه السمة الأبرز لهذا الأسبوع، بعد تراجع الأخضر في السوق العالمية في الأسبوع الماضي ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر للشراء: 17.29 جنيه في مصرف أبوظبى الإسلامى ، وأقل سعر للبيع: 17.36 جنيه في بنك الإسكندرية.