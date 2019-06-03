سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2019 بجميع البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم يعد من أهم العملات التي تشغل بال الكثيرين في مصر خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تراجعات متتالية لسعر الورقة الخضراء في مصر نظر لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وعودة السياحة تدريجيا التي تأثرت كثير عقب ثورة يناير, وبدأت تعاملات صباح اليوم الإثنين 3-6-2019 باستقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مستوى جميع البنوك الحكومية والخاصة، مسجلا 16.75 جنيه للشراء بينما سجل 16.85 جنيها.

سعر الدولار اليوم.

شهدت الورقة الخضراء في الأيام السابقة انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بعد ان استقر لمدة عامين لينخفض بحوالي واحد جنيه من قيمته، وما زالت فرص التراجع متاحة حتى الأن مع زيادة المعروض من العملة الخضراء في البنوك المصرية وقلة الطلب، وذلك بسبب حرص الحكومة المصرية على الاعتماد على المنتج المحلي في عمليات التصنيع، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 16.79 16.89 6 أيام البنك الأهلي المصري 16.75 16.85 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.75 18.82 يوم واحد بنك مصر 16.75 16.85 4 أيام بنك بلوم 16.74 16.84 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.74 16.84 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 16.74 16.84 4 أيام بنك البركة 16.74 16.84 20 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.74 16.84 4 أيام بنك المشرق 16.74 16.84 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.73 16.83 4 أيام البنك المصرى الخليجى 16.73 16.83 4 أيام بنك قناة السويس 16.73 16.83 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.73 16.83 27 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 16.73 16.83 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 16.73 16.83 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.72 16.82 23 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.72 16.82 4 أيام بنك الإسكندرية 16.72 16.82 4 أيام المصرف المتحد 16.72 16.82 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.71 16.81 22 ساعة البنك المركزى المصرى 16.71 16.83 21 ساعة كريدى أجريكول 16.70 16.80 يوم واحد بنك عودة 16.70 16.80 58 دقيقة المصرف العربى الدولى 16.70 16.80 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 16.70 16.80 4 أيام

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء.

استقرت سعر الورقة الخضراء اليوم في السوق السوداء عند 16.77 جنيها للشراء و 16.87 جنيها للبيع و كان سعر الدولار اليوم قد تراجع بشكل طفيف منذ بداية هذا العام، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك ويختلف سعر الدولار في السوق السوداء من مكان إلى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش.