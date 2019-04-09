سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 أسعار جميع العملات بالبنوك المصرية والبنك المركزي وتوقعات أسعار الدولار على المدي القريب والمتوسط “نظرة فنية”

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل في مصر أو أسعار الورقة الخضراء كما اعتاد على تسميته المصريون عاد ليتصدر الأخبار الاقتصادية بمصر خاصة بعد التقلبات السعرية الحادثة في أسعار الدولار يومياـ، فبعد موجة الهبوط الأخيرة التي عصف بأحلام مقتني العملة الأمريكية، تحير الكثير من المتابعين للحركة السعرية للدولار الأمريكي، فهل يتواصل هبوط سعر الدولار بعد فترة استراحة من الهبوط، أما هل يعود أدراجة للصعود من جديد، لذلك سنقدم لكم أفضل سعر للدولار بالبنوك بيعاُ وشراءً للعملة الأمريكية في مصر.

أسعار الدولار اليوم وتوقعات سعر الورقة الخضراء حسب التحليل الفني

ستداول سعر الدولار اليوم حول 17.3 كمتوسط سعر بين الشراء والبيع، وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، للأما عن توقعات الدولار في المدي القصير فمن المتوقع استقرار نسبي ما بين 17.25 إلى 17.35 جنيه مقابل الدولار، أما عن المدي المتوسط فهناك 2 سيناريو لحركة سعر الدولار.

السيناريو الأول في حال كسرت أسعار الدولار 17.20 جنيه لأسفل فمن المرجح أن يواصل انخفاضه لسعر 16.8 جنيه مقابل الدولار

السيناريو الثاني في حال عدم كسر الدولار لسعر 17.20 لأسفل فمن المحتمل أن نرى 17.6 من جديد وربما اعتلى قمته التاريخية من جديد بالقرب من 18 جنيه.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالمصارف والبنوك المصرية

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم بالبنوك العاملة في مصر

نتابع من خلال الجدول التالي أسعار الدولار على مدار اليوم بجميع البنوك المصرية النشطة في تداول الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية، أما ‘ن سعر الدولار المحدثة اليوم فهي كالتالي.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 17.38 اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38 البنك المصري الخليجي 17.28 17.38 البنك الأهلي اليوناني 17.28 17.38 البنك الأهلي الكويتي 17.28 17.38 كزيدي أجريكول 17.28 17.38 بنك قناة السويس 17.28 17.38 بنك المشرق 17.28 17.38 بنك البركة 17.28 17.38 بنك عودة 17.28 17.38 بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 البنك العقاري المصري العربي 17.28 17.38 بنك الاستثمار العربي AIB 17.28 17.38 بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.27 17.37 البنك المصري لتنمية الصادرات 17.27 17.37 المصرف العربي الدولي 17.27 17.37 بنك بلوم 17.27 17.37 بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 البنك الزراعي المصري 17.26 17.36 المصرف المتحد 17.26 17.36 بنك الإسكندرية 17.26 17.36 بنك مصر 17.26 17.36 البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 17.36 البنك المركزي المصري 17.26 17.39

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بمصر

أعلى سعر للشراء: 17.29 من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي أقل سعر للبيع: 17.36 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية متوسط أسعار شركات الصرافة اليوم للشراء 17.29

متوسط أسعار شركات الصرافية اليوم للبيع 17.38

السوق السوداء أو الموازية اختفت الآن وأصبح ليس لها وجود أسعار الدولار وجميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 17.2744 17.3744 يورو​ 19.4545 19.5740 جنيه استزليني​ 22.5656 22.6893 فرنك سويسري​ 17.2900 17.3971 100 ين ياباني​ 15.5095 15.6035 ريال سعودي​ 4.6058 4.6326 دينار كويتي​ 56.7231 57.0721 درهم إماراتي​ 4.7030 4.7303 اليوان الصيني​ 2.5715 2.5870 أقرأ أيضا وتعرف على: سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 9 أبريل 2019 أسعار تداولات الدولار وجميع العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية والبنك المركزي سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 8/4/2019 تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالمركزي المصري ونعدكم من خلال هذا التقرير بمتابعة لحظية لأسعار الدولار بالبنوك المصرية، وذلك من خلال تحديث دائم ومستمر على مدار الساعة لجميع التحركات في أسعار الدولار في البنوك المصرية وشركات الصرافة، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات للإجابة على جميع استفساراتكم.

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