سعر الدولار اليوم الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ ويرتفع السعر من جديد داخل البنوك الرسمية وتابع أعلي وأقل سعر الآن

يشهد سوق صرف العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري فى مصر حالة من الترقب الكبير خلال الفترة الحالية وخصوصاً بعد العديد من القرارات المحلية والعالمية والتى أثرت بالفعل على السعر من جديد وعودة الارتفاع التى تصاحب العملة الاجنبية الدولار الامريكي، وبعد فترة كبيرة من التوقف ومؤشرات الانخفاض وتصريحات وتوقعات خبراء المال والاقتصاد عن السعر المتوقع خلال الفترة القادمة وبات الطريق مفتوح للعملة المحلية الجنيه المصري باسترداد وضعه من جديد بعد قرار التعويم انخفاضه الى اقل مستوي لهذ







سعر الدولار اليوم الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

وأعتاد متابعينا ومتابعي موقع كلمة ومتابعى حركة العملات وخصوصا الدولار الامريكى أمام الجنيه المصري ومدي تاثير ذلك على الاسعار بشكل واضح، حيث شهد الدولار الامريكى حالة من الاترفاع خلال منتصف الاسبوع الجاري ليسجل من جديد ارتفاع داخل السوق وعلى اللوحة الالكترونية بالبنوك الرسمية







سعر الدولار الامريكي الآن

ومع التغطية المباشرة لكافة البنوك الرسمية لاسعار الدولار للبيع والشراء وأيضا على الجانب الاخر شركات الصرافة والتى اتجاهة مرة اخري الى عدم التسرع بالبيع لعودة رفع السعر من جديد وقد سجل الدولار الآن بالنبوك أعلى واقل سعر كما بالجدول التالي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥١ جم







بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٣٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٢٥٤٩ جم ١٦٫٣٨٤١ جم منذ 20 ساعة بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥١ جم ١٦٫٦١ جم منذ 3 أسابيع بنك الاسكندرية ١٦٫٥ جم ١٦٫٦ جم منذ 4 أسابيع بنك عودة ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 23 ساعة البنك المصري الخليجي ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 23 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 20 ساعة بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 23 ساعة بنك البركة ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 23 ساعة المصرف المتحد ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ ساعتين بنك قناة السويس ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 23 ساعة كريدي أجريكول ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ 19 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٢٧ جم ١٦٫٣٧ جم منذ يوم البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٢٦ جم ١٦٫٣٦ جم منذ ساعة البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٢٦ جم ١٦٫٣٦ جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٢٦ جم ١٦٫٣٦ جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي المصري ١٦٫٢٥ جم ١٦٫٣٥ جم منذ يوم بنك مصر ١٦٫٢٥ جم ١٦٫٣٥ جم منذ يوم