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سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك وأيضا في السوق السوداء، ليسجل  17.28 جنيها للشراء، بينما سجل البيع و17.32 جنيها، وهذا ما أصدرته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري, ويستمر استقرار سعر الأخضر في مصر نظرا للخطوات الثابتة التي تسير عليها الدولة منذ عدة شهور لتدور حول 17.30 جنيها الى 17.40, وإرتفاع الإحتياطي النقدي حيث أكد البنك المركزي أن لديه 36.1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انه العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة ويعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة ولكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات والسلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم بالبنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى17.2917.38أسبوعين
بنك التعمير والإسكان17.2817.38أسبوعين
بنك عودة17.2817.38أسبوعين
البنك العقاري المصري العربي17.2817.3611 ساعة
بنك الإستثمار العربي AIB17.2817.38أسبوعين
بنك الكويت الوطني NBK17.2817.384 أيام
المصرف العربى الدولى17.2817.383 أيام
بنك المشرق17.2817.38أسبوعين
بنك التنمية الصناعية17.2817.38أسبوعين
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.2817.387 أيام
البنك المصرى الخليجى17.2817.38أسبوعين
بنك الإسكندرية17.2817.38يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.2817.38أسبوع واحد
المصرف المتحد17.2817.38أسبوع واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.2817.38أسبوعين
كريدى أجريكول17.2817.38أسبوعين
بنك قناة السويس17.2817.383 أيام
بنك البركة17.2817.38أسبوعين
اتش اس بى سى HSBC17.2817.38أسبوعين
بنك بلوم17.2717.37أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية17.2717.37أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى17.2717.37أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى17.2717.37أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى17.2617.4011 ساعة
البنك الزراعى المصرى17.2617.36أسبوعين
بنك مصر17.2617.36أسبوعين
البنك الأهلي المصري17.2617.36أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB)17.2617.367 أيام

أسعار الدولار في السوق السوداء.

شهدت السوق السوداء إستقرا لسعر الورقة الخضراء اليوم  عند 17.33 جنيها للشراء و17.40 جنيها للبيع و كان سعر الدولار اليوم قد تراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم عاد ليرتفع مرة أخرى، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك ومن جهة أخرى إختفت السوق السوداء لفترة عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وسيطرت البنوك على أسعار العملات وظل تجار العملة يترقبون الأوضاع حتى بدأ الدولار ينخفض في البنوك لتظهر السوق السوداء من جديد ويعود الإرتفاع عن البنوك وصرح مصرفيون أن سعر العملة الخضراء بالسوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش, كما يمنك معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بجميع محلات الصاغة.

كما تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء للعملة ومباحث الأموال العاملة تسعى جاهدة إلى مراقبة السوق وحركة البيع والشراء ومداهمة من يخالف القانون ونعرض لكم اليوم أحدث سجلات و تغيرات الأسعار للدولار الأمريكي، كما نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام.

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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