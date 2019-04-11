سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 11 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك وأيضا في السوق السوداء، ليسجل 17.28 جنيها للشراء، بينما سجل البيع و17.32 جنيها، وهذا ما أصدرته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري, ويستمر استقرار سعر الأخضر في مصر نظرا للخطوات الثابتة التي تسير عليها الدولة منذ عدة شهور لتدور حول 17.30 جنيها الى 17.40, وإرتفاع الإحتياطي النقدي حيث أكد البنك المركزي أن لديه 36.1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انه العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة ويعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة ولكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات والسلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم بالبنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38 أسبوعين بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 أسبوعين بنك عودة 17.28 17.38 أسبوعين البنك العقاري المصري العربي 17.28 17.36 11 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.28 17.38 أسبوعين بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.28 17.38 3 أيام بنك المشرق 17.28 17.38 أسبوعين بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 أسبوعين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.28 17.38 7 أيام البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38 أسبوعين بنك الإسكندرية 17.28 17.38 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38 أسبوع واحد المصرف المتحد 17.28 17.38 أسبوع واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38 أسبوعين كريدى أجريكول 17.28 17.38 أسبوعين بنك قناة السويس 17.28 17.38 3 أيام بنك البركة 17.28 17.38 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 أسبوعين بنك بلوم 17.27 17.37 أسبوعين بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 أسبوعين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37 أسبوعين البنك الأهلى اليونانى 17.27 17.37 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 17.26 17.40 11 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36 أسبوعين بنك مصر 17.26 17.36 أسبوعين البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 أسبوعين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.26 17.36 7 أيام

أسعار الدولار في السوق السوداء.

شهدت السوق السوداء إستقرا لسعر الورقة الخضراء اليوم عند 17.33 جنيها للشراء و17.40 جنيها للبيع و كان سعر الدولار اليوم قد تراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم عاد ليرتفع مرة أخرى، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك ومن جهة أخرى إختفت السوق السوداء لفترة عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وسيطرت البنوك على أسعار العملات وظل تجار العملة يترقبون الأوضاع حتى بدأ الدولار ينخفض في البنوك لتظهر السوق السوداء من جديد ويعود الإرتفاع عن البنوك وصرح مصرفيون أن سعر العملة الخضراء بالسوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش, كما يمنك معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بجميع محلات الصاغة.

كما تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء للعملة ومباحث الأموال العاملة تسعى جاهدة إلى مراقبة السوق وحركة البيع والشراء ومداهمة من يخالف القانون ونعرض لكم اليوم أحدث سجلات و تغيرات الأسعار للدولار الأمريكي، كما نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام.

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