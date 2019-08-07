سعر الدولار فى مصر اليوم 7/8/2019 وتحديث اسعار تعاملات اليوم

نعلن لكم عن سعر الدولار في مصر اليوم وسوف نقوم بتحديث كافة اسعار العملة الخضراء يوميا وفقا للمتغيرات التي تطرأ عليها، حيث لا تستقر العملة بسعر ثابت في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة الموجودة بجميع انحاء الجمهورية بل يشهد حالة من التباين في اسعار الدولار يوميا سواء بالارتفاع او بالانخفاض وذلك منذ ان قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه بالبنوك المصرية والتي ادت إلى تغير الاسعار بشكل يومي.

سعر الدولار في مصر اليوم

ويترقب العديد من المواطنين الذين يمتلكون العملة الخضراء حالة التغير التي يشهدها الدولار حتى تغيير المبلغ في البنوك التجارية والتي تختلف اسعارها من بنك إلى أخر وفقا للمعايير التي يتم وضعها لتحديد السعر، ونعلن لكم الان اسعار الدولار اليوم بأخر تحديث لها داخل البنوك.

وتختلف اسعار العملة الخضراء وفقا للعديد من الضوابط والتي اهمها حالة العرض والطلب عليها وكمية المبالغ الموجودة بالبنوك المصرية بالاضافة إلى عدد الاموال التي تدخل إلى مصر من الخارج سواء من خلال التصدير أو بطرق أخرى حيث يؤدي كل ذلك إلى تغير الاسعار.