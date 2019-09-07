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سعر الدولار في البنوك اليوم
أخبار إقتصادية

سعر الدولار في البنوك اليوم وأسعار العملات في شركات الصرافة

أسعار العملات العربية والأجنبية في شركات الصرافة

بواسطة سمير زيادة 0


سعر الدولار في البنوك يشهد استقرارًا عند المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد عدة تراجعات طرأت خلال الأسبوع ليسجل أعلى سعر للشراء 16.53 جنيه في مصرف أبو ظبي ، ويسجل أقل سعر للبيع 16.60 جنيه في البنك الأهلي، وعلى صعيد أسعار العملات في السوق السوداء وشركات الصرافة، فإنها حدود متقاربة مع الأسعار المسجلة في البنوك، مع اختلاف بسيط قد ترتفع قليلًا أو تهبط بنفس النسبة تبعًا لحالة العرض والطلب، المؤثر الأساسي لأسعار العملات في السوق الموازية.



سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم



ليست هناك اي تحركات على اسعار الدولار في البنوك المصرية وهي عند الحد المسجل في ختام تعاملات الخميس الماضي، ومصادفة الأمس الجمعة واليوم السبت العطلة الأسبوعية للبنوك والأعمال المصرفية، وفيما يلي سعر الدولار في جميع البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر حسب آخر تحديث:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك التجاري الدولي16.420016.5200
البنك المركزي16.424016.5490
البنك العربي الافريقي16.440016.5400
كريدي أجريكول16.440016.5400
بنك بيريوس16.440016.5400
المصرف المتحد16.440016.5400
بنك HSBC16.440016.5400
البنك المصري الخليجي16.450016.5500
البنك الأهلي16.450016.5500
بنك البركة16.450016.5500
بنك مصر16.450016.5500
بنك بلوم مصر16.450016.5500
المصري لتنمية الورادات16.450016.5500
بنك المشرق16.450016.5500
مصر إيران للتنمية16.460016.5600
البنك الأهلي اليوناني16.460016.5600
بنك سايب16.460016.5600
المصرف العربي الدولي16.480016.5800
بنك الاسكندرية16.500016.6000
بنك التعمير والإسكان16.510016.6100
مصرف ابو ظبي16.530016.6300


أسعار العملات اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة

أسعار العملات


ليست هناك تطورات جذرية على اسعار العملات العربية والاجنبية في السوق السوداء في ظل حالة الركود على عمليات تبديل العملة، ومنافسة البنوك المصرية بالأسعار، بعد تحجيم دور هذه السوق عقب تحرير الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ نحو 3 سنوات، وفيما يلي اسعار العملات الاجنبية والعربية الاكثر شيوعًا في مصر حسب آخر تحديث للاسعار:

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي16.5216.57
اليورو الأوروبي18.2018.30
الريال السعودي4.384.40
الدينار الكويتي54.2054.40
الجنيه الإسترليني20.1520.35
الدرهم الإماراتي4.474.49
الريال القطري4.394.49

 



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سمير زيادة

    حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .



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