سعر الدولار في البنوك اليوم وأسعار العملات في شركات الصرافة







سعر الدولار في البنوك يشهد استقرارًا عند المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد عدة تراجعات طرأت خلال الأسبوع ليسجل أعلى سعر للشراء 16.53 جنيه في مصرف أبو ظبي ، ويسجل أقل سعر للبيع 16.60 جنيه في البنك الأهلي، وعلى صعيد أسعار العملات في السوق السوداء وشركات الصرافة، فإنها حدود متقاربة مع الأسعار المسجلة في البنوك، مع اختلاف بسيط قد ترتفع قليلًا أو تهبط بنفس النسبة تبعًا لحالة العرض والطلب، المؤثر الأساسي لأسعار العملات في السوق الموازية.







سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم







ليست هناك اي تحركات على اسعار الدولار في البنوك المصرية وهي عند الحد المسجل في ختام تعاملات الخميس الماضي، ومصادفة الأمس الجمعة واليوم السبت العطلة الأسبوعية للبنوك والأعمال المصرفية، وفيما يلي سعر الدولار في جميع البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر حسب آخر تحديث:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك التجاري الدولي 16.4200 16.5200 البنك المركزي 16.4240 16.5490 البنك العربي الافريقي 16.4400 16.5400 كريدي أجريكول 16.4400 16.5400 بنك بيريوس 16.4400 16.5400 المصرف المتحد 16.4400 16.5400 بنك HSBC 16.4400 16.5400 البنك المصري الخليجي 16.4500 16.5500 البنك الأهلي 16.4500 16.5500 بنك البركة 16.4500 16.5500 بنك مصر 16.4500 16.5500 بنك بلوم مصر 16.4500 16.5500 المصري لتنمية الورادات 16.4500 16.5500 بنك المشرق 16.4500 16.5500 مصر إيران للتنمية 16.4600 16.5600 البنك الأهلي اليوناني 16.4600 16.5600 بنك سايب 16.4600 16.5600 المصرف العربي الدولي 16.4800 16.5800 بنك الاسكندرية 16.5000 16.6000 بنك التعمير والإسكان 16.5100 16.6100 مصرف ابو ظبي 16.5300 16.6300







أسعار العملات اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة







ليست هناك تطورات جذرية على اسعار العملات العربية والاجنبية في السوق السوداء في ظل حالة الركود على عمليات تبديل العملة، ومنافسة البنوك المصرية بالأسعار، بعد تحجيم دور هذه السوق عقب تحرير الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ نحو 3 سنوات، وفيما يلي اسعار العملات الاجنبية والعربية الاكثر شيوعًا في مصر حسب آخر تحديث للاسعار:

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 16.52 16.57 اليورو الأوروبي 18.20 18.30 الريال السعودي 4.38 4.40 الدينار الكويتي 54.20 54.40 الجنيه الإسترليني 20.15 20.35 الدرهم الإماراتي 4.47 4.49 الريال القطري 4.39 4.49





