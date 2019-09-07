سعر الدولار في البنوك اليوم وأسعار العملات في شركات الصرافة
أسعار العملات العربية والأجنبية في شركات الصرافة
سعر الدولار في البنوك يشهد استقرارًا عند المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد عدة تراجعات طرأت خلال الأسبوع ليسجل أعلى سعر للشراء 16.53 جنيه في مصرف أبو ظبي ، ويسجل أقل سعر للبيع 16.60 جنيه في البنك الأهلي، وعلى صعيد أسعار العملات في السوق السوداء وشركات الصرافة، فإنها حدود متقاربة مع الأسعار المسجلة في البنوك، مع اختلاف بسيط قد ترتفع قليلًا أو تهبط بنفس النسبة تبعًا لحالة العرض والطلب، المؤثر الأساسي لأسعار العملات في السوق الموازية.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار اليوم
ليست هناك اي تحركات على اسعار الدولار في البنوك المصرية وهي عند الحد المسجل في ختام تعاملات الخميس الماضي، ومصادفة الأمس الجمعة واليوم السبت العطلة الأسبوعية للبنوك والأعمال المصرفية، وفيما يلي سعر الدولار في جميع البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر حسب آخر تحديث:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك التجاري الدولي
|16.4200
|16.5200
|البنك المركزي
|16.4240
|16.5490
|البنك العربي الافريقي
|16.4400
|16.5400
|كريدي أجريكول
|16.4400
|16.5400
|بنك بيريوس
|16.4400
|16.5400
|المصرف المتحد
|16.4400
|16.5400
|بنك HSBC
|16.4400
|16.5400
|البنك المصري الخليجي
|16.4500
|16.5500
|البنك الأهلي
|16.4500
|16.5500
|بنك البركة
|16.4500
|16.5500
|بنك مصر
|16.4500
|16.5500
|بنك بلوم مصر
|16.4500
|16.5500
|المصري لتنمية الورادات
|16.4500
|16.5500
|بنك المشرق
|16.4500
|16.5500
|مصر إيران للتنمية
|16.4600
|16.5600
|البنك الأهلي اليوناني
|16.4600
|16.5600
|بنك سايب
|16.4600
|16.5600
|المصرف العربي الدولي
|16.4800
|16.5800
|بنك الاسكندرية
|16.5000
|16.6000
|بنك التعمير والإسكان
|16.5100
|16.6100
|مصرف ابو ظبي
|16.5300
|16.6300
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة
ليست هناك تطورات جذرية على اسعار العملات العربية والاجنبية في السوق السوداء في ظل حالة الركود على عمليات تبديل العملة، ومنافسة البنوك المصرية بالأسعار، بعد تحجيم دور هذه السوق عقب تحرير الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ نحو 3 سنوات، وفيما يلي اسعار العملات الاجنبية والعربية الاكثر شيوعًا في مصر حسب آخر تحديث للاسعار:
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|16.52
|16.57
|اليورو الأوروبي
|18.20
|18.30
|الريال السعودي
|4.38
|4.40
|الدينار الكويتي
|54.20
|54.40
|الجنيه الإسترليني
|20.15
|20.35
|الدرهم الإماراتي
|4.47
|4.49
|الريال القطري
|4.39
|4.49