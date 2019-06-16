نتابع معكم سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019 تعاملات بداية أول أيام الأسبوع في البنوك، حيث يشهد سعر صرف الدولار هذه الفترة انخفاضاً مستمراً في القيم نتيجة لاعتماد الحكومة المصرية على المنتج المحلي وتقليل حجم الواردات، وبناء عليه فإنه من المتوقع أن يستمر انخفاض السعر خلال الفترة المقبلة أيضاً، حيث يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، يعتبر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي العملة السائدة والأكثر تداولاً في جميع أنحاء العالم، كما انه العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يساوي 100 سنت.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2019 في البنوك التعاملات الصباحية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.71 16.81 يومين البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 6 أيام بنك مصر 16.71 16.81 6 أيام بنك البركة 16.71 16.81 5 أيام بنك التنمية الصناعية 16.71 16.81 6 أيام بنك المشرق 16.71 16.81 5 أيام البنك المصري الخليجي 16.71 16.81 3 أيام اتش أس بي سي HSBC 16.70 16.80 6 أيام بنك الاستثمار العربي AIB 16.70 16.80 6 أيام بنك بلوم 16.70 16.80 5 أيام كريدي أجريكول 16.70 16.80 3 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.70 16.80 يومين المصرف المتحد 16.69 16.79 يومين بنك مصر إيران التنمية 16.69 16.79 6 أيام بنك قناة السويس 16.69 16.79 5 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.69 16.79 يومين البنك المركزي المصري 16.69 16.81 يومين البنك العربي الأفريقي الدولي 16.68 16.78 5 أيام بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 6 أيام البنك الأهلي اليوناني 16.68 16.78 5 أيام البنك المصري لتنمية الصادرات 16.68 16.78 6 أيام المصرف العربي الدولي 16.68 16.78 6 أيام بنك عودة 16.68 16.78 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.67 16.77 6 أيام بنك الإسكندرية 16.67 16.77 6 أيام

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

يعد سعر الدولار من أهم الأشياء التي تحظى بنسبة بحث كبيرة، حيث يؤثر سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة وأيضاً على أسعار الذهب، ويتهافت الناس لمعرفة البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي الجنية المصري والعكس، وذلك لعدة أسباب من أهمها قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر.