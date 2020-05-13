شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، الموافق 20 من رمضان 1441هـ، استقرارًا، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، في البنوك العاملة في مصر وشركات الصرفة المختلفة، إذ ثبت السعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وتحافظ الورقة الخضراء على مستواها أمام الجنيه المصري، منذ أكثر من 50 يومًا في البنك المركزي المصري، إذ يُسجل سعرها 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعرها بنحو 20 قرشًا فقط منذ ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفد -19″، نتيجة خروج مستثمرين من السوق بسبب تلك الأزمة.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ويرصد موقع “كلمة” سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة المختلفة، إذ استقر السعر في الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، فيما ثبت السعر في 8 بنوك أخرى عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وهي:

القاهرة

التعمير والإسكان.

قناة السويس.

كريدي أجريكول.

التجاري الدولي.

العربي الإفريقي.

البركة.

مصرف أبو ظبي الإسلامي.

قرض من صندوق النقد الدولي

وفي سياق الحديث عن سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء، فإن مصر قد تسلمت 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهو تمويل سريع وطارئ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لمصدر مسؤول في البنك المركزي المصري.

وجاء تسلم مصر هذا القرض بعد موافقة الصندوق يوم الإثنين الماضي، على صرفه لمصر للتغلب على تداعيات وباء “كوفيد -19″، الذي أدى إلى ضرر في اقتصاد البلاد، خصوصًا بعد توقف حركة السياحة التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، كما تسبب في خروج رؤوس أموال مستثمرين.

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,7 جم

البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم