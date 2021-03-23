سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021
سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021م، ثباتًا مقارنة بيوم أمس، إذ جاء في البنك المركزي المصري بنحو 15.66 للشراء، و15.79 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 للشراء، و1573 للبيع، فيما يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع الورقة الخضراء خلال الأيام المقبلة.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021
وننشر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021م، في عددٍ من البنوك المصرية، إذ يختلف السعر بين البنوك بنسبة طفيفة، وذلك على النحو الآتي:
|اسم البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|15.66
|15.79
|البنك الأهلي المصري
|15.63
|15.73
|بنك مصر
|15.63
|15.73
|بنك عودة
|15.65
|15.75
|الإسكندرية
|15.64
|15.74
|بنك القاهرة
|15.64
|15.74
|بنك أبو ظبي الإسلامي
|15.65
|15.75
|البنك التجاري الدولي cib
|15.65
|15.75
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
ورغم ثبات سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، فقد تباينت العملات العربية والأجنبية الأخرى مقابل العملة المحلية، على النحو الآتي:
- ارتفع سعر اليورو بنحو 5 قروش الوم، إذ وصل إلى 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.
- أما سعر الجنيه الإسترليني، فتراجع بنحو 8 قروش ليسجل 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.
- فيما ارتفع سعر الريال السعودي بنحو قرش، ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
- كما ارتفع سعر الدينار الكويتي بنحو 3 قروش إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، ونحو 52.16 جنيه للبيع.