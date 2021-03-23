سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021م، ثباتًا مقارنة بيوم أمس، إذ جاء في البنك المركزي المصري بنحو 15.66 للشراء، و15.79 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 للشراء، و1573 للبيع، فيما يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع الورقة الخضراء خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

وننشر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021م، في عددٍ من البنوك المصرية، إذ يختلف السعر بين البنوك بنسبة طفيفة، وذلك على النحو الآتي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 15.66 15.79 البنك الأهلي المصري 15.63 15.73 بنك مصر 15.63 15.73 بنك عودة 15.65 15.75 الإسكندرية 15.64 15.74 بنك القاهرة 15.64 15.74 بنك أبو ظبي الإسلامي 15.65 15.75 البنك التجاري الدولي cib 15.65 15.75

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

ورغم ثبات سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، فقد تباينت العملات العربية والأجنبية الأخرى مقابل العملة المحلية، على النحو الآتي: