سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم الموافق 8 فبراير لعام 2020، على أن يتم التحديث يومياً طبقاً لأسعار بنك الراجحي، فمن المعروف أن الريال السعودي ثابت نسبياً أمام سعر الدولار الأمريكي، حيث يسجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم، (1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي)، حيث أن سعر الدولار ازداد أمام الريال السعودي بمقدار 0.0001 سنت، خلال 3 أيام الأخيرة من هذا الشهر، أي بداية من 6 فبراير وحتى الآن، ليصبح سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي (1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي).

سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم

ومن خلال هذا المقال، سوف نعرض لكم سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار في السعودية لجميع العملات العربية والأجنبية، والتي يتم تحديثها يومياً، طبقاً للأسعار الرسمية من البنك المركزي.

فقد كان من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام الريال السعودي، وذلك بسبب التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وزيادة الاستثمار في الداخل، وذلك طبقاً لرؤية 2030، لتطوير المملكة، ولكن سعر الريال السعودي ثابت نسبياً أمام الدولار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية، فكان لابد من تثبت السعر والاعتماد على سد العجز من الاحتياطي النقدي ولكن بالطبع تقل نسبة الاحتياطي ومنها ترتفع قيمة الواردات وذلك يؤثر بالسلب عليه.

مخطط سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم خلال شهر فبراير 2020

والآن نعرض لكم مخطط يظهر أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بدايةً من 30 يناير وحتى تاريخ اليوم 8 فبراير، والذي يظهر أن الريال السعودي ثابت عند 0.2665 دولار أمريكي، وذلك في الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير 2020، ثم يرتفع ليصل إلى 0.2666 دولار أمريكي بدايةً من يوم 6 فبراير الماضي وحتى الآن، وفيما يلي صورة للمخطط المذكور،

حيث يُظهر المخطط ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي عند 0.2665، وذلك في الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير، ثم يزداد إلى 0.2666 حتى اليوم، كما هو موضح في الجدول الآتي:

08-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 07-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 06-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 05-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 04-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 03-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 02-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 01-فبراير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 31-يناير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 30-يناير-2020 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي

سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي

ولمعرفة تحديثات سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم، من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي، حيث يختلف السعر من ساعة لأخرى وفقاً لما يشير إليه الموقع، وفي نهاية المقال نذكركم بالسعر الحالي للريال السعودي أمام الدولار وهو كما يلي:

1 (SAR) ريال سعودي 0.2666 (USD) دولار أمريكي 1 دولار أمريكي 3.7515 ريال سعودي

يرى الخبراء الاقتصاديين ان عملية تثبيت سعر الريال السعودي، لا يأتي بالفائدة الكبيرة على مستوى الدخل، لأنه كلما تم خفض قيمة الدولار في السوق فإن المستفيد الأكبر المستورد، وبالتالي فإن الحل الأفضل هو تحرير سعر الصرف، وتركه يعتمد على أسلوب العرض والطلب حتى يستفيد المواطن في النهاية من أي تغيرات بالإيجاب، كما يجب السعي نحو زيادة التنمية الحقيقية داخل الأسواق.