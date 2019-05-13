سعر الدولار يواصل التراجع ويسجل أقل قيمة منذ عامين ويقترب من 17 جنيه

واصل سعر الدولار الأمريكي التراجع فى مواجهة الجنيه المصري وذلك من خلال رصد شاشات عملات البنوك العاملة فى مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 13 مايو 2019 حيث سجلت تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري لأدني سعر منذ عامين، واقترب سعر الدولار من 17 جنيه فى غالبية البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 17.07 جنيهاً للشراء، 17.17 جنيهاً للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر فى نوفمبر من عام 2016 تحرير سعر الصرف لجميع العملات العربية والأجنبية فى مواجهة الجنيه المصري مما عمل على القضاء على السوق السوداء، وأصبحت جميع التعاملات والتحويلات تتم من خلال القنوات الشرعية وهى البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار فى البنوك خلال تعاملات اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري نحو 17.03 جنيها للشراء، 17.13 جنيهاً للبيع بانخفاض قدره 4 قروش عن التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.03 جنيهاً للشراء، 17.13 جنيهاً للبيع بتراجع قدره 4 قروش أيضاً.

أما فى البنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 17.02 جنيهاً للشراء، 17.12 جنيهاً للبيع بتراجع قيمته 4 قروش، وهو أقل سعر للدولار فى البنوك العاملة فى مصر خلال تعاملات اليوم سجله البنك التجاري الدولي، وفى بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 17.07 جنيهاً للشراء، 17.17 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء فى البنك العربي الأفريقي نحو 17.04 جنيهاً للشراء، 17.14 جنيهاً للبيع بتراجع قدره 3 قروش عن التعاملات الصباحية، وفى ختام تعاملات اليوم سجلت الورقة الخضراء فى المصرف المتحد نحو 17.02 جنيهاً للشراء، 17.12 جنيهاً للبيع بانخفاض قيمته 5 قروش مرة واحدة، وفى بنك عودة سجل الدولار 17.10 جنيهاً للشراء، 17.20 جنيهاً للبيع.

أما بنك الإسكان والتعمير فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 17.04 جنيهاً للشراء، 17.14 جنيهاً للبيع، فى حين سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.07 جنيهاً للشراء، 17.17 جنيهاً للبيع، وسجل سعر صرف العملة الأمريكية فى بنك أبو ظبي الإسلامي 17.10 جنيهاً للشراء، 17.20 جنيهاً للبيع.