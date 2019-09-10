سعر الدولار يواصل تراجعه ببطء في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار في البنوك فقد من قيمته مقابل الجنيه المصري منذ مطلع العام الجاري بمتوسط تراجع بلغ نحو 140 قرشًا، وما زال يتراجع ولكن بشكل تدريجي وبطيء، ويُرْجِع خبراء اقتصاديون ومصرفيون الأسباب وراء هذا التراجع إلى الإصلاحات الإقتصادية التي بدأت بتنفيذها الحكومة منذ نحو 3 أعوام وبدأت تؤتي ثمارها ، ومن بين الأسباب الأخرى ، تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر وارتفاع الحصيلة الدولارية من خلال التحويلات الخارجية من المغتربين المصريين وارتفاع عائدات قطاع السياحة ، وعائدات قناة السويس، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية، هذا كله أدى إلى ارتفاع حجم الإحتياطي من العملة الصعبة ليصل إلى 44.92 مليار دولار بزيادة تجاوزت 28.22 مليار دولار على مدى 5 سنوات.







سعر الدولار اليوم







تراجع سعر الدولار

بعد سلسلة التراجعات في سعر الورقة الخضراء خلال الأيام السابقة ، يسجل الأخضر كاعلى سعر للشراء 16.51 جنيه في بنك الإسكان والتعمير ، أما اقل سعر للدولار للبيع 16.49 جنيه في البنك التجاري الدولي ، وفيما يلي جدول يوضح سعر العملة الإمريكية في جميع البنوك المصرية محدثة لحظة بلحظة:







بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,49 جم البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,386 جم 16,5136 جم منذ ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,41 جم 16,51 جم منذ 3 ساعات مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,44 جم 16,53 جم منذ 6 ساعات بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,41 جم 16,51 جم منذ ساعتين كريدي أجريكول 16,41 جم 16,51 جم منذ 3 ساعات البنك التجارى الدولي CIB 16,39 جم 16,49 جم منذ 3 ساعات بنك قناة السويس 16,41 جم 16,51 جم منذ 3 ساعات المصرف المتحد 16,39 جم 16,49 جم منذ 3 ساعات البنك الأهلي المصري 16,41 جم 16,51 جم منذ 3 ساعات بنك البركة 16,41 جم 16,51 جم منذ دقيقة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,41 جم 16,51 جم منذ 3 ساعات بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوع بنك مصر إيران للتنمية 16,4 جم 16,5 جم منذ 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,43 جم 16,53 جم منذ يوم البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,41 جم 16,51 جم منذ ساعتين البنك المصري الخليجي 16,4 جم 16,5 جم منذ 3 ساعات بنك عودة 16,4 جم 16,5 جم منذ 3 ساعات

سعر الدولار في شركات الصرافة المصرية







يتراجع الدولار في شركات الصرافة بنفس الوتيرة التي يتراجع فيها في البنوك ، ولم يسجل أي تغييرات ملحوظة خلال الفترة الحالية ، ويسجل اليوم سعرًا كما يلي:

سعر الشراء :16.47 جنيه







سعر البيع التجاري : 16.50 جنيه

سعر البيع : 16.52 جنيه