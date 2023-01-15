سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري

مع بداية تداولات اليوم الأحد 15 يناير 2023 هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى أدنى الـ 100 جنيه بعد أن استمر في الارتفاع خلال الأيام الماضية مع موجة ارتفاع كافة أسعار العملات أمام الجنيه حيث تخطى سعر الدينار مستوى المائة جنيه يوم الخميس الماضي، واليوم سنتناول سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

خلال الأيام الماضية تعرض الجنيه المصري إلى موجة هبوط أمام العملات الأجنبية والعربية من بينهم الدينار الكويتي الذي تخطى مستوى الـ 100 جنيه حتى يوم الخميس قبل أن يهبط إلى 89 متراجع بنحو 6 جنيهات في البنوك المصرية، ليأتي سعره اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وصل للشراء إلى 93.20 أما السعر لعملية البيع 96.85.

سعر الدينار الكويتي الآن في البنك المركزي المصري لعملية الشراء 96.46 أما السعر للبيع 96.98 جنيه.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر اليوم للشراء 93.41 أما السعر للبيع 96.85.

بينما سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد لعملية الشراء 93.04 أما السعر للبيع 97.00.

سعر العملة الكويتية الآن في المصرف المتحد للشراء 89.39 أما السعر للبيع 96.96 جنيه.

سعر العملة الكويتية اليوم الأحد في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي إلى 91.96 جنيه للشراء، وسعر 98.21 للبيع، بينما سعر العملة الكويتية الآن في بنك كريدي أجريكول 91.48 جنيه للشراء، وسعر 98.65 جينه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

مع بداية تداولات اليوم الأحد 15 يناير 2023 وصل سعر صرف الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 93.77 جنيه للشراء، وسعر 97.13 جينه للبيع.