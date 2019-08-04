سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 4-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الاحد 4 أغسطس 2019 فى البنوك المصرية، حيث شهد حالة من الاستقرار فى سعره امس امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” سعر بيعه 56.08 جنيه مصري بينما بلغ سعر الشراء 55.31 جنيه، اما فى البنك المصري الخليجي فقد سجل سعر الشراء 54.90 جنيه اما سعر البيع 55.60فقد بلغ جنيه، اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 54.60 جنيه وسعر البيع 55.65 جنيه، وفى البنك المركزى سجل سعر الشراء 55.16 جنيها بينما سعر بيع 55.51 جنيه،

اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي فقد سجل سعر الشراء 54.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55.69 جنيه، وفى بنك مصر بلغت قيمة الدينار الكويتي للشراء 55،19 جنيه، اما سعر البيع 55،62 جنيه، ونقدم لكم دائما فى تحديث يومي ومستمر آخر اخبار العملات العربية والأجنبيه .

سعر الدينار الكويتي