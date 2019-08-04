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سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 4-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 4-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الاحد 4 أغسطس 2019 فى البنوك المصرية، حيث شهد حالة من الاستقرار فى سعره امس امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” سعر بيعه  56.08 جنيه مصري بينما بلغ سعر الشراء 55.31 جنيه، اما فى البنك المصري الخليجي فقد سجل سعر الشراء  54.90 جنيه اما سعر البيع 55.60فقد بلغ  جنيه، اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي  54.60 جنيه وسعر البيع 55.65 جنيه، وفى  البنك المركزى سجل سعر الشراء 55.16 جنيها بينما سعر بيع  55.51 جنيه،

اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي فقد سجل سعر  الشراء 54.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 55.69 جنيه، وفى بنك مصر بلغت قيمة الدينار الكويتي للشراء 55،19 جنيه، اما سعر البيع 55،62 جنيه، ونقدم لكم دائما فى تحديث يومي ومستمر آخر اخبار العملات العربية والأجنبيه .

سعر الدينار الكويتي

البنكشراءبيع
البنك المركزي المصري54.19انخفاض قرشين54.54انخفاض 11 قرش
البنك الأهلي المصري54.24انخفاض 4 قروش54.61انخفاض 7 قروش
بنك مصر54.24انخفاض 4 قروش54.61انخفاض 7 قروش
بنك الإسكندرية54.11انخفاض 4 قروش54.48انخفاض 7 قروش
البنك العربي الأفريقي الدولي54.25لا تغيير55.18لا تغيير
مصرف أبوظبي الإسلامي53.95لا تغيير54.61لا تغيير
التعمير والإسكان53.69انخفاض 3 قروش54.70انخفاض قرش واحد
بنك بلوم54.21انخفاض 3 قروش54.58انخفاض 3 قروش
كريدي أجريكول2.44انخفاض 3 قروش2.47انخفاض قرشين
البنك المصري الخليجي54.05انخفاض 3 قروش54.69انخفاض قرشين
الأهلي الكويتي – بيريوس53.64انخفاض 6 قروش54.55انخفاض 7 قروش
الصرافة و السوق السوداء (1), (2)54.25لا تغيير55.18لا تغيير

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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