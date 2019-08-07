سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 7-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك ، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع ،اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه، اما فى البنك المصري الخليجي فقد سجل سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع ، ،اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي فقد سجل سعر الشراء 53.89 جنيه، وفى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، وفى بنك مصر بلغت قيمة الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه، اما سعر البيع 54.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم كما موضح فى الجدول التالي سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري قى مختلف البنوك، مع متابعة يومية وتحديث مستمر لاخبار العملات العربية والأجنبيه .