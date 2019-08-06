سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2019 فى البنوك المصرية، حيث شهد حالة من التراجع فى سعره اليوم امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع ، اما فى البنك المصري الخليجي فقد سجل سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع ، اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه، وفى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع ،اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي فقد سجل سعر الشراء 53.89 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، وفى بنك مصر بلغت قيمة الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه، اما سعر البيع 54.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري من خلال الجدول التالي، مع تحديث يومي ومستمر لآخر اخبار العملات العربية والأجنبيه .

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سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية