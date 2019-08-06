 التخطي إلى المحتوى

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2019 فى البنوك المصرية، حيث شهد حالة من التراجع فى سعره اليوم امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع ، اما فى البنك المصري الخليجي فقد سجل سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع ، اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه، وفى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع ،اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي فقد سجل سعر الشراء 53.89 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، وفى بنك مصر بلغت قيمة الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه، اما سعر البيع 54.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم  من خلال الجدول التالي سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري من خلال الجدول التالي، مع  تحديث يومي ومستمر لآخر اخبار العملات العربية والأجنبيه .

كلمة دوت أورج

 

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

 

البنكشراءبيع
البنك المركزي المصري54.24ارتفاع 4 قروش54.59ارتفاع 3 قروش
البنك الأهلي المصري54.27انخفاض قرشين54.70ارتفاع 4 قروش
بنك مصر54.29ارتفاع 11 قرش54.70ارتفاع 4 قروش
بنك الإسكندرية54.26ارتفاع 7 قروش54.67ارتفاع 7 قروش
البنك العربي الأفريقي الدولي54.18انخفاض قرش واحد55.11انخفاض 3 قروش
مصرف أبوظبي الإسلامي53.89انخفاض 7 قروش54.77ارتفاع 15 قرش
التعمير والإسكان53.66انخفاض 3 قروش54.70انخفاض قرش واحد
بنك بلوم54.24ارتفاع قرشين54.67ارتفاع 3 قروش
كريدي أجريكول2.47ارتفاع قرشين2.50ارتفاع قرشين
البنك المصري الخليجي53.99ارتفاع 3 قروش54.72ارتفاع 6 قروش
الأهلي الكويتي – بيريوس53.78ارتفاع 17 قرش54.73ارتفاع 10 قروش
الصرافة و السوق السوداء (1), (2)54.29ارتفاع 6 قروش55.11لا تغيير

سوف يهمك:

عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.