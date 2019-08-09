سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري فى البنوك ، وشهد حالة من الاستقرار فى نهاية معاملات أمس الخميس امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع ، وسجل بنك مصر اليوم قيمة الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه مقابل 54.70 جنيه للبيع، اما فى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع، وسجل فى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الشراء 53.89 جنيه بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه.
اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه، وقد سجل اليوم فى البنك المصري الخليجي سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
ونقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 أغسطس مقابل الجنيه المصري ، مع تحديث مستمر ويومى لاسعار العملات العربية والأجنبيه .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري
|54.25ارتفاع قرشين
|54.60ارتفاع قرشين
|البنك الأهلي المصري
|54.27انخفاض قرش واحد
|54.70ارتفاع 4 قروش
|بنك مصر
|54.27لا تغيير
|54.70لا تغيير
|بنك الإسكندرية
|54.21انخفاض قرش واحد
|54.64انخفاض 3 قروش
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|54.18لا تغيير
|55.11لا تغيير
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|53.89انخفاض 7 قروش
|54.77ارتفاع 15 قرش
|التعمير والإسكان
|53.66انخفاض 3 قروش
|54.70انخفاض قرش واحد
|بنك بلوم
|54.25انخفاض قرش واحد
|54.67ارتفاع 3 قروش
|كريدي أجريكول
|2.48ارتفاع قرش واحد
|2.50ارتفاع قرشين
|البنك المصري الخليجي
|54.02ارتفاع 3 قروش
|54.75ارتفاع 3 قروش
|الأهلي الكويتي – بيريوس
|53.78ارتفاع 17 قرش
|54.73ارتفاع 10 قروش
|الصرافة و السوق السوداء (1), (2)
|54.27انخفاض قرشين
|55.11لا تغيير
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