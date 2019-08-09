سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري فى البنوك ، وشهد حالة من الاستقرار فى نهاية معاملات أمس الخميس امام الجنيه المصري، وقد سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع ، وسجل بنك مصر اليوم قيمة الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه مقابل 54.70 جنيه للبيع، اما فى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع، وسجل فى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الشراء 53.89 جنيه بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه.

اما فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه، وقد سجل اليوم فى البنك المصري الخليجي سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 أغسطس مقابل الجنيه المصري ، مع تحديث مستمر ويومى لاسعار العملات العربية والأجنبيه .