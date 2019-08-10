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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم السبت  10  أغسطس 2019  فى البنوك مقابل الجنيه المصري ، وشهد حالة من الاستقرار  فى نهاية معاملات أمس الجمعه امام الجنيه المصري فى سوق العملات والصرافة،  وسجل بنك مصر اليوم الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه مقابل 54.70 جنيه للبيع، و سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع، اما  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي  سعر الشراء 53.89 جنيه بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، وسجل فى  البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع.

اما  فى البنك المصري الخليجي سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع، وسجل فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم  سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9  أغسطس مقابل الجنيه المصري ، مع  تحديث مستمر ويومى  لاسعار العملات العربية والأجنبيه .

البنكشراءبيع
البنك المركزي المصري54.25ارتفاع قرشين54.60ارتفاع قرشين
البنك الأهلي المصري54.27انخفاض قرش واحد54.70ارتفاع 4 قروش
بنك مصر54.27لا تغيير54.70لا تغيير
بنك الإسكندرية54.21انخفاض قرش واحد54.64انخفاض 3 قروش
البنك العربي الأفريقي الدولي54.18لا تغيير55.11لا تغيير
مصرف أبوظبي الإسلامي53.89انخفاض 7 قروش54.77ارتفاع 15 قرش
التعمير والإسكان53.66انخفاض 3 قروش54.70انخفاض قرش واحد
بنك بلوم54.25انخفاض قرش واحد54.67ارتفاع 3 قروش
كريدي أجريكول2.48ارتفاع قرش واحد2.50ارتفاع قرشين
البنك المصري الخليجي54.02ارتفاع 3 قروش54.75ارتفاع 3 قروش
الأهلي الكويتي – بيريوس53.78ارتفاع 17 قرش54.73ارتفاع 10 قروش
الصرافة و السوق السوداء (1), (2)54.27انخفاض قرشين54.77انخفاض 35 قرش

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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