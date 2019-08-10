سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الدينار الكويتي ” اليوم السبت 10 أغسطس 2019 فى البنوك مقابل الجنيه المصري ، وشهد حالة من الاستقرار فى نهاية معاملات أمس الجمعه امام الجنيه المصري فى سوق العملات والصرافة، وسجل بنك مصر اليوم الدينار الكويتي للشراء 54،29 جنيه مقابل 54.70 جنيه للبيع، و سجل الدينار الكويتي فى “البنك العربي الافريقي” 54.18 للشراء مقابل 55.11 للبيع، اما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الشراء 53.89 جنيه بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، وسجل فى البنك المركزى المصري سجل سعر الشراء 54.24 جنيها مقابل 54.59 للبيع.

اما فى البنك المصري الخليجي سعر الشراء 53.99 جنيه مقابل 54.79 للبيع، وسجل فى بنك التعمير والاسكان فقد بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 53.66 جنيه وسعر البيع 54.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

ونقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 أغسطس مقابل الجنيه المصري ، مع تحديث مستمر ويومى لاسعار العملات العربية والأجنبيه .