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سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

بواسطة محمود عطا الله
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

الدينار الكويتي واحد من أقوى وأهم العملات في الخليج العربي والعالم، وأسعار صرف الدينار الكويتي تشغل تفكير الكثير من العاملين في تلك الدولة الخليجية، حيث تتواجد في الكويت جاليات عربية كثيرة وجاليات من معظم دول العالم جميعها تعمل هناك، وسعر صرف الدينار الكويتي في بنوك مصر يهم الكثيرون، حيث تعمل في الكويت جالية مصرية كبيرة قد تتجاوز ربع مليون مصري، هذا ويعتبر الدينار الكويتي من أعلى العملات العربية مقارنة بالجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

هناك استقرار في سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية، بداية من البنك المركزي إلى بنوك مصر الحكومية الأهلي وبنك مصر والقاهرة وبنك الإسكندرية، وكذلك يستقر سعر صرف العملة الكويتية في البنوك الخليجية.

  • سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 51.7791 للشراء و 52.2104 للبيع.
  • سعر صرف الدينار في بنك مصر اليوم الأربعاء 49.0091 للشراء و 52.1103 للبيع.
  • سعر الدينار في بنك الإسكندرية 48.312 للشراء و 52.177 للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي 49.0091 للشراء و 52.1103 للبيع.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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