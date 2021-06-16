الدينار الكويتي واحد من أقوى وأهم العملات في الخليج العربي والعالم، وأسعار صرف الدينار الكويتي تشغل تفكير الكثير من العاملين في تلك الدولة الخليجية، حيث تتواجد في الكويت جاليات عربية كثيرة وجاليات من معظم دول العالم جميعها تعمل هناك، وسعر صرف الدينار الكويتي في بنوك مصر يهم الكثيرون، حيث تعمل في الكويت جالية مصرية كبيرة قد تتجاوز ربع مليون مصري، هذا ويعتبر الدينار الكويتي من أعلى العملات العربية مقارنة بالجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

هناك استقرار في سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية، بداية من البنك المركزي إلى بنوك مصر الحكومية الأهلي وبنك مصر والقاهرة وبنك الإسكندرية، وكذلك يستقر سعر صرف العملة الكويتية في البنوك الخليجية.