سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي| وتسجيله مستوى تاريخي عير مسبوق أمام الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي الكويتي تحديثات سعر العملة المحلية الدينار اليوم مقابل الدولار الأمريكي بالبنوك الكويتية المختلفة، والذي وجد به استقرار كبير، في الوقت الذي ارتفع فيه الدينار بشكل كبير في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وتسجيله مستوى قياسي غير مسبوق، وسط توقعات بمواصلته الصعود خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم مقابل الدينار

أعلن البنك المركزي الكويتي عن سعر الدولار اليوم مقابل الدينار، والذي يبلع سعر الدولار حوالي 0.31 دينار كويتي، حيث يكون الدولار الواحد لن يصل إلى نصف دينار كويتي، مع العلم بأن سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، فأنه يساوي حوالي 3.27 دولار أمريكي

سعر الدينار الكويتي في البنوك

تم تسجيل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات الأخرى، وذلك بتاريخ اليوم الموافق 11 من يناير 2023 الموافق يوم الأربعاء، ويمكنك معرفة تلك الأسعار من خلال التالي:

تم تسجيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري بما يعادل 97.22 جنيه مصري.

بينما تم تسجيل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الريال السعودي، يصل إلى 12.27 ريال سعودي.

يكون سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم الاماراتي يسجل اليوم سعر، 12.00 درهم إماراتي.

بالإضافة إلى تلك الأسعار فقد تم تسجيل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية الإسترليني، تم تسجيله اليوم بسعر 2.69 جنية استرليني.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية السوداني تم تسجيله اليوم بسعر يصل إلى 1871 جنية سوداني.

بالإضافة إلى سعر الدينار الكويتي مقابل الين الياباني، تم تسجيله على أن يكون 433.03 ين ياباني.

مع العلم أن سعر الدنيار في البنوك المصرية كان قد وصل إلى 100 جنيه، قبل أن يعاود الانخفاض الطفيف إلى متوسط 97 جنيه.