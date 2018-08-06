سعر الذهب اليوم الاثنين 6 أغسطس 2018 في مصر

تغييرات في سعر الذهب اليوم أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر بشكل يومي من بين ارتفاعات وانخفاضات بشكل طفيف وفق أحدث تقارير لأسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، لذلك نقدم لكم اليوم عبر موقع كلمة وبشكل يومي سعر الذهب ضمن نشرتنا الاقتصادية المتجددة، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت استقرار مساء أمس وعاودت أسعار الذهب اليوم انخفاض جديد على جميع أعيرة الذهب اليوم.

حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في محلات الصاغة بقيمة 607 جنية للجرام الواحد، فيما سجل عيار 18 وهو أيضاً من أعيرة الذهب الأكثر إقبالا بعد عيار 21 بقيمة 520 جنية مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب في مصر

وفق تقارير أسعار الذهب خلال آخر 45 يوم انخفضت أعيرة الذهب بمقدار 36 جنية مقابل الجرام الواحد، فيما أكد سكرتير شعبة الذهب بأن التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر سببها حالة الركود الشديدة التي تشهدها محلات الصاغة.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 694 عيار 22 633 عيار 21 607 عيار 18 520 الجنية الذهب 4856 أوقية الذهب 1213.05

الجدير بالذكر بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى ارتفع الذهب إلى الضعف تقريباً مما أصبح عائق كبير لدي الشباب، وظهرت مبادرات في مناطق مختلفة في مصر بتسهيل الزواج، أبرزهم ما حدث في محافظة الدقهلية في الأيام القليلة الماضية بأن الشبكة لا تزيد عن 20 جرام ذهب ولا تقل عن 10، وإلغاء النيش وحجرة الأطفال وذلك بغرض تسهيل الزواج.