سعر الذهب| أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019 في محلات الصاغة “محدث على مدار الساعة”

سعر الذهب اليوم، نقدم لكم زوار موقع “كلمة دوت أورج” متابعة مستمرة محدثة على مدار الساعة لأخر وأهم المستجدات على الشأن الاقتصادي، حيث نتابع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019 في محلات الصاغة المختلفة في جمهورية مصر العربية، ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب ليس فقط في مصر بل في كافة أنحاء العالم بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المعادن النفسية التي ترتفع بشكل تلقائي في موسم الصيف.

سعر الذهب اليوم لدي محلات الصاغة:

يتأثر سعر الذهب بارتفاع سعر الدولار الأمريكي فتربطهما علاقة طردية في بعضهم عندما يرتفع سعر الورقة الخضراء ترتفع أسعار المعادن النفيسة، وقد وضح العديد من الخبراء الاقتصاديين أن سعر الذهب يرتبط بعلاقة طردية مع الدولار الأمريكي فتحصل شعب الذهب في مصر على الذهب الخام من الخارج بالعملة الصعبة “الدولار الأمريكي” فعندما يرتفع سعر الدولار ترتفع تكلفة شراء المواد الخامة التي يتم من خلالها تصنيع الذهب، كما أن زيادة الإقبال على شراء الذهب تؤثر على الأسعار في محلات الصاغة حيث أن زيادة الطلب على المعدن الأصفر تعني زيادة تصنيع الذهب وزيادة شراء الذهب الخام من الخارج وسط ارتفاع التكلفة لذلك تتأثر أسعار الذهب بعاملي زيادة الطلب وتخبط سعر الدولار.

سعر الذهب في مصر بدون ضبط مصنعية:

سعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 5,184 إلى 5,200 جنيه.

سعر كيلو الذهب يتراوح ما بين 740,571 إلى 742,857 جنيه.

سعر أوقية الذهب يتراوح ما بين 23,032 إلى 23,103 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 741 إلى 743 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 يتراوح ما بين 679 إلى 681 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 يتراوح ما بين 648 إلى 650 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 يتراوح ما بين 555 إلى 557 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 يتراوح ما بين 432 إلى 433 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 يتراوح ما بين 370 إلى 371 جنيه.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة حيث نشهد في موسم الصيف زيادة الإقبال على شراء المعادن النفسية خاصاً من الشباب المقبلين على الزواج، ومع عودة ارتفاع سعر الذهب عاد المواطنين ليطالبوا باستبدال الشبكة الذهب بالشبكة الفضة في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المواطنين في مصر.