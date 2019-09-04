سعر الذهب الأصفر اليوم الأربعاء 4/9/2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

ارتفاع جديد في سوق الذهب ، حيث سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 04-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 712 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5775 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.







سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 818.21 جنيه $49.46 سعر الذهب عيار 22 750.03 جنيه $45.34 سعر الذهب عيار 21 715.95 جنيه $43.28 سعر الذهب عيار 18 613.67 جنيه $37.09 سعر الذهب عيار 14 477.29 جنيه $28.85 سعر الذهب عيار 12 409.11 جنيه $24.73 سعر الذهب عيار 9 306.83 جنيه $18.55 سعر أوقية الذهب 25,446 جنيه $1,538 سعر جنيه الذهب 5,728 جنيه $346.20 سعر كيلو الذهب 818,211 جنيه $49,457







متوسط سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14 25 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54







سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4/9/2019 في البورصة المصرية الرئيسية







سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 185.51 ريال $49.46 سعر الذهب عيار 22 170.06 ريال $45.34 سعر الذهب عيار 21 162.33 ريال $43.28 سعر الذهب عيار 18 139.14 ريال $37.09 سعر الذهب عيار 14 108.22 ريال $28.85 سعر الذهب عيار 12 92.76 ريال $24.73 سعر أوقية الذهب 5,769 ريال $1,538 سعر جنيه الذهب 1,299 ريال $346.20 سعر كيلو الذهب 185,514 ريال $49,457

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93 29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14 28 أغسطس 185.60 162.40 139.20 108.27 92.80 27 أغسطس 186.15 162.88 139.61 108.59 93.07 26 أغسطس 184.44 161.38 138.33 107.59 92.22 25 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28