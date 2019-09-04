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سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب اليوم في السعودية
أخبار إقتصادية

سعر الذهب الأصفر اليوم الأربعاء 4/9/2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0

ارتفاع جديد في سوق الذهب ، حيث سجل  سعر الذهب اليوم الأربعاء 04-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 712 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5775 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب اليوم في السعودية


سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24818.21 جنيه$49.46
سعر الذهب عيار 22750.03 جنيه$45.34
سعر الذهب عيار 21715.95 جنيه$43.28
سعر الذهب عيار 18613.67 جنيه$37.09
سعر الذهب عيار 14477.29 جنيه$28.85
سعر الذهب عيار 12409.11 جنيه$24.73
سعر الذهب عيار 9306.83 جنيه$18.55
سعر أوقية الذهب25,446 جنيه$1,538
سعر جنيه الذهب5,728 جنيه$346.20
سعر كيلو الذهب818,211 جنيه$49,457

 



متوسط سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية

 

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14
25 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54

 



سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4/9/2019 في البورصة المصرية الرئيسية



سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24185.51 ريال$49.46
سعر الذهب عيار 22170.06 ريال$45.34
سعر الذهب عيار 21162.33 ريال$43.28
سعر الذهب عيار 18139.14 ريال$37.09
سعر الذهب عيار 14108.22 ريال$28.85
سعر الذهب عيار 1292.76 ريال$24.73
سعر أوقية الذهب5,769 ريال$1,538
سعر جنيه الذهب1,299 ريال$346.20
سعر كيلو الذهب185,514 ريال$49,457

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال سعودى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
3 سبتمبر186.44163.14139.83108.7693.22
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23
1 سبتمبر183.38160.46137.54106.9791.69
31 أغسطس183.38160.46137.54106.9791.69
30 أغسطس183.86160.88137.90107.2591.93
29 أغسطس184.28161.25138.21107.4992.14
28 أغسطس185.60162.40139.20108.2792.80
27 أغسطس186.15162.88139.61108.5993.07
26 أغسطس184.44161.38138.33107.5992.22
25 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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