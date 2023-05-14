سعر الذهب الجديد والمستعمل في السعودية اليوم الأحد 14 مايو 2023

بواسطة أشرف السيد
سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب الآن

تشهد أسعار الذهب على مستوي العالم عدم الاستقرار في الأسعار، وذلك بسبب ما يشهده العالم في القترة الحالية من العديد من الصراعات، والتي تؤدي إلى إقبال الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على شراء الذهب، وذلك لأنه يعد الملاذ الآمن للاحتفاظ بأموالهم، ولهذا فإنه عادة ما ترتفع أسعار الذهب في فترة التواترات وعدم الاستقرار، وعلى العكس عندما يكون هناك استقرار.

سعر الذهب الجديد اليوم في المملكة العربية السعودية وفق أحدث تقرير صادر من أسواق الذهب هناك:-

  • بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 2035.63 ريال سعودي، وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 2132.56 ريال، أما الجنيه الذهب عيار 24 فقد بلغ نحو 2326.34 ريال.
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.34 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 222.14 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 212.04 ريال سعودي.، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 181.75 ريال، وأخيراً بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 141.36 ريال.
  • بلغ سعر أونصة الذهب في السعودية نحو 7537.5 ريال للبيع ونحو 7541.25 ريال للشراء.
سعر الذهب المستعمل
سعر الذهب المستعمل والجديد في السعودية

سعر الذهب المستعمل اليوم في السعودية:-

بلغ سعر  جرام الذهب المستعمل في السعودية للعيار 22 نحو 217.14 ريال للبيع في حين بلغ سعر الشراء نحو 259.91 ريال شاملاً المصنعية.

أما جرام الذهب المستعمل عيار 21 فقد بلغ نحو 207.04 ريال للبيع في حين بلغ سعر جرام الذهب الجديد للشراء نحو 250.21 ريال شامل المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب المستعمل عيار 18 للبيع نحو 176.75 ريال في المقابل بلغ سعر جرام الذهب جديد للشراء نحو 245.55 ريال.

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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