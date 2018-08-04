سعر الذهب اليوم السبت 4 أغسطس 2018 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم نقدمه لكم عبر موقع كلمة خاصةً بعد التغييرات الذي شهدها معدن الذهب منذ تعويم الجنية المصري، حيث انخفض سعر الذهب في محلات الصاغة مساء أمس الجمعة بقيمة جنيهين وجاء عيار 21 ليسجل 605 جنية ومقارنة بأسعار الذهب منذ بداية عام 2018 فهو أقل سعر سجله عيار 21 هذا العام، وفي تصريح رسمي لإيهاب يوسف بأن الحالة التي تشهدها محلات الصاغة تعتبر مقبولة ولكنها ليست جيدة.

وعن أصحاب محلات الصاغة فهم غير راضين عن حركة البيع والشراء هذا العام وذلك مقارنة بالأعوام السابقة، واستقر سعر الذهب اليوم السبت على نفس أسعار الذهب التي سجلها أمس.

سعر الذهب اليوم

مع بداية التعاملات ليوم السبت استقر سعر الجنية الذهب تزامناً مع سعر أوقية الذهب ليسجل الجنية الذهب 4844 جنية، فيما سجل عيار 24 مقابل الجرام الواحد 692 جنية.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 692 عيار 21 605 عيار 18 519 الجنية الذهب 4844 أوقية الذهب 1206 دولار

قد يتغير سعر جرام الذهب من محل صاغة إلى آخر ولكن بفروق بسيطة مع العلم بأن سعر المصنعية أيضاً يختلف وفق حجم المشغولات.

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية استقرت مع تعاملات اليوم السبت، حيث سجل عيار 21 للجرام الواحد 128.14 ريال، فيما بلغ سعر الأوقية 4554 ريال.

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 146.44 عيار 21 128.14 عيار 18 109.83. الجنية الذهب 1025 أوقية الذهب 4554

مع العلم بأن الأسعار وفق آخر تحديثات حتى الآن وفي حالة تغير أسعار الذهب على مدار اليوم سوف يتم تحديثها بشكل فوري.