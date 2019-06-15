سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16 يونيو 2019 .. عيار 21 يسجل 631 جنيه للجرام

نتعرف متابعينا الكرام على سعر الذهب اليوم من خلال هذه المقالة، فهي تهم المستثمرين والمقبلين على الزواج على حداَ سواء ، وتشهد الأسعار تأرجح كبير خلال فتارة يصعد السعر وتارة ينخفض، وهذا الهبوط والصعود بسبب أرتفاع سعر أوقية الذهب عالمياًَ حيث وصل السعر قرابة 1343 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم الأحد 16-6-2019 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرار نسبياً على عكس يوم أمس الذي شهد هبوطاً بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الاكثر أنتشاراً سعر 631 جنيه بعدما كان قد سجل أمس الأول سعر 636، فيما سجل عيار 18 سعر 540.90 جنيه، وفي الجدول التالي باقي الأسعار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي:

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 721.59 43.15 $ عيار 22 661.46 39.56 $ عيار 21 631.40 37.76 $ عيار 18 541.20 32.37 $ عيار 14 420.93 25.17 $ سعر الجنيه الذهب 5,051 302.09 $ سعر أوقية الذهب 22,441 1,342 $ سعر كيلو الذهب 721,585 43,154 $

أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الدولار في مقابل الجنيه في المصارف والبنوك كما يتأثر السعر بسعر الذهب عالمياً حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق منذ ثلاثة أشهر ووصل سعر الأوقية اليوم إلى 1342.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية كالتالي: عيار 24 ما بين 718 إلى 720 جنيه، وعيار 22 ما بين 658 إلى 660 جنيه، ووصل سعر عيار 21 ما بين 628 إلى 630 للجرام، وعيار 18 ما بين 538 إلى 540 جنيه للجرام، عيار 14 ما بين 419 إلى 420 جنيه، ووصل سعر كيلو الذهب 717,714 إلى 720,000 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 جنيه، وقد تختلف هذه الأسعار من صاغة إلى أخرى بقيمة بسيطة تصل إلى خمسون قرش أو جنيه واحد على الأقل.